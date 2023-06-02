Роман Овсянкин: BIM-модель позволит повысить эффективность работы компании

На вопросы журналистов ответил руководитель BIM-департамента компании «Атомстройкомплекс» Роман Овсянкин.



— Расскажите, над чем сейчас работает BIM*-департамент, который был создан в холдинге «Атомстройкомплекс»?



— На сегодняшний день работа компании полностью подключена к BIM-процессам. Этого удалось достичь благодаря тому, что мы поставили на поток создание моделей, отвечающих нашим требованиям. Для этого мы обучили работе с моделями и их данными сметчиков, специалистов производственно-технического отдела (ПТО) и руководителей проектов. Все новые проекты, которые сегодня создаются в нашем проектном институте, выполняются в модели — это жилые комплексы «Народные кварталы», «Квартал энтузиастов», Discovery Residence, «Просторы», Nova park. Кроме этого, теперь в модели выполняются и все социальные объекты.



— Эти наработки открыты для всех пользователей, или это данные только для внутренней работы?



— Сейчас мы работаем над созданием специальной интернет-платформы АТОМ.BIM, куда будет доступ не только у наших проектировщиков, но и у сторонних пользователей. На платформе можно будет ознакомиться с нашими библиотеками и методикой работы. Кроме того, в процессе создания находится одноименный модуль собственных программных разработок для автоматизированного проектирования.



— Благодаря чему повышается эффективность работ с помощью BIM?



— Традиционное 2D-моделирование подразумевает, что специалист не может доверять приведенным в проекте спецификациям, и ему приходится пересчитывать все объемы. Однако теперь, помимо автоматически полученной выгрузки непосредственно в свой сметный программный комплекс, мы можем интерпретировать данные из модели, то есть просто провести проверку.



Трехмерная модель позволяет соотносить материалы, которые применяются в проекте, с классификатором и фактически получать готовую смету по проекту.



Указанные в модели объемы можно визуализировать в 3D и выделить те, которые реализует в проекте каждый отдельный подрядчик. Это помогает повысить эффективность планирования и даже производительность труда. В среднем составление полного перечня объемов работ и материалов в модели происходит в 10 раз быстрее, чем вручную.



— С какого этапа строительства работа с BIM-моделью выходит на первый план?



— Мы планируем внедрить работу с BIM-моделью на всех этапах жизненного цикла объекта и во всех подразделениях, которые вносят или извлекают из нее информацию. Благодаря этому будет реализована возможность получить полноценный анализ всего объема имеющихся данных об объекте, а значит, делать точные прогнозы, снижать издержки, связанные с устранением недочетов, и повышать эффективность работы компании.



— Как преимущества внедрения новой системы повлияют на покупателей квартир?



— BIM дает возможность автоматизировать рутинные процессы в любых сферах, например, покупатель квартиры на ранних этапах может влиять на модель будущего объекта, выбирая через отдел продаж тип отделки в квартире, меблировку либо расположение выключателей и розеток. Сейчас мы как раз приступаем к автоматизации сбора данных для формирования точной финансовой модели. Работаем над переводом на цифровую основу экспертно-проверочных мероприятий технического надзора.



— Как вы решили задачу с программным обеспечением после ухода зарубежных поставщиков?



— Для решения задачи цифровой трансформации компании мы используем, например, российскую платформу Tangl. Это один из компонентов для среды общих данных, ПО было разработано специалистами из Екатеринбурга.



Мы поработали над адаптацией платформы под наши цели и сейчас приступаем к решению задач, связанных с автоматизацией калькуляций, планированием, контролем порядка и объемов выполнения работ, производственной загрузкой предприятий, технадзором строительства и других процессов. Для реализации этих процессов мы создали унифицированную систему классификации.



Добавлю, что мы не стали ограничиваться условиями строгой кодификации, а использовали метод автоматической генерации позиций классификатора, который не требует внесения кодов в среде разработки информационной модели. Отмечу, что использование такой системы упростило процесс работы сметных отделов и ПТО.



* BIM (Building Information Model) — информационная модель здания, пригодная для компьютерной обработки структурированная информация о проектируемом или существующем строительном объекте.



Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»



«Коммерсантъ»