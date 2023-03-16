Заместителю директора «Уральских авиалиний» вручен знак «Почетный работник транспорта России»

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2023. Заместитель генерального директора и директор по производству авиакомпании «Уральские авиалинии» Александр Зиновьев получил нагрудный знак «Почетный работник транспорта России». Награду ему и другим удостоившимся отраслевых знаков отличия уральцам вручил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.



«Каждый раз, вручая заслуженные награды жителям региона, я радуюсь, что признание получают представители самых разных профессий. Нет и не было такой сферы деятельности, в которой уральцы не смогли бы себя достойно проявить. Сегодня мы чествуем металлургов и машиностроителей, работников сферы транспорта, здравоохранения и образования, представителей строительной отрасли, инженеров и конструкторов, спортивных тренеров», — прокомментировал глава региона.





Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области



Александр Зиновьев работает в сфере авиации 35 лет. Свою карьеру он начинал как пилот Ан-24, командовал бортами Ту-154 и Ил-86, возглавлял центр управления полетами. Сейчас награжденный руководит производственными процессами авиакомпании.