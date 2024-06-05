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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев получил награду от МИД России

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев получил от министерства иностранных дел России нагрудный знак «За вклад в международное сотрудничество». Церемония награждения состоялась 7 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает департамент информполитики региона.

«Уважаемый Евгений Владимирович, вы признанный участник международного сотрудничества в России. Ваша область и город Екатеринбург узнаваемы в международной среде. По части торгового, гуманитарного, образовательного и спортивного сотрудничества Екатеринбург является площадкой для многих важных международных мероприятий», — отметил заместитель министра иностранных дел Александр Панкин, вручая нагрудный знак Евгению Куйвашеву.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев получил награду от МИД России
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

В настоящее время внешнеторговыми партнерами Среднего Урала являются 148 государств.

«Для меня это большая честь. Екатеринбург должен и впредь все более динамично развивать в том числе международное сотрудничество. Мы становимся площадкой для международных мероприятий, приглашаем иностранных инвесторов, развиваем все объекты гуманитарного сотрудничества. Есть огромное количество студентов, которые с удовольствием приезжают жить в Екатеринбург», — сказал в ответном слове Е. Куйвашев.

Отметим, что в Екатеринбурге с 8 по 11 июля пройдет промышленная выставка ИННОПРОМ-2024, которая впервые займет все четыре выставочных павильона МВЦ «Екатеринбург-Экспо». В этом году страной — партнером мероприятия выступят Объединенные Арабские Эмираты. В состав делегации от ОАЭ войдет более 100 человек. Ее возглавит министр промышленности и передовых технологий ОАЭ специальный представитель ОАЭ по России Султан бен Ахмед аль-Джабер.
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