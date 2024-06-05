Свердловский губернатор Евгений Куйвашев получил награду от МИД России

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Программа выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге дополнена футбольным турниром между командами стран-участниц

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2024. С 7 по 11 июля в Екатеринбурге пройдет турнир по футболу между профессиональными ...

В состав делегации ОАЭ на ИННОПРОМе в Екатеринбурге войдет более 100 человек

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2024. В состав делегации от Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), которая будет работать в ...

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев на выставке в Абу-Даби ознакомился с продукцией 44 промышленных производств ОАЭ

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2024. Губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву 27 мая на форуме-выставке «Сделай ...

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и Султан бен Ахмед аль-Джабер на полях форума в Абу-Даби обсудили подготовку к выставке ИННОПРОМ-2024

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 27 мая встретился с министром ...

Свердловская делегация приняла участие в промышленном форуме «Сделай это в Эмиратах»

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2024. Делегация от Свердловской области, которую возглавил губернатор региона Евгений ...