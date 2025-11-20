Гуманитарный университет укрепляет отношения с Китаем

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2025. С 13 по 15 ноября 2025 года в Санкт-Петербурге прошла Международная научно-практическая конференция «Стратегическое партнерство и инновационные модели подготовки кадров для сферы туризма и гостеприимства университетами России и Китая». Конференция организована при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, она состоялась на базе Санкт-Петербургского государственного экономического университета. Представители Гуманитарного университета выступили на ректорской сессии конференции с докладом «Международное партнерство в туристском образовании: мягкие форматы взаимодействия».

По итогам мероприятия Гуманитарный университет одним из первых в Уральском федеральном округе присоединился к Российско-Китайской ассоциации университетов туризма и гостеприимства (РКАУТиГ).

Организация объединяет 32 профильных университета двух стран и выступает практической площадкой для совместной подготовки кадров, обмена опытом и разработки инновационных образовательных моделей. Партнерство развивается под эгидой двух секретариатов — в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете и Втором Пекинском университете иностранных языков — и реализуется в рамках Дорожной карты российско-китайского гуманитарного сотрудничества до 2030 года. Проект функционирует при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

В ассоциацию входят такие вузы, как Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Сочинский государственный университет, Второй Пекинский институт иностранных языков, Институт туризма при Чанчуньском университете, Пекинский объединенный университет, Синьцзянский университет, Хайнаньский университет и Школа туризма Шанхайского педагогического университета.

Алла Дроздова, проректор по научной работе Гуманитарного университета, так оценила итоги мероприятия:

«В современном мире международное сотрудничество является основой для устойчивого развития. Для нас важно, что Гуманитарный университет — один из первых вузов на Урале, который стал действующим членом Российско-китайской ассоциации университетов туризма и гостеприимства.

Сегодня университеты — это драйверы экономического и креативного развития, кроме того, они играют ключевую роль в укреплении связей между странами. Совместные сетевые проекты вузов на уровне профессиональных сообществ необходимы для улучшения взаимопонимания, обмена знаниями и подготовки специалистов, работающих в кросс-культурной среде.

Созданная на базе Санкт-Петербургского экономического университета профильная ассоциация в сфере туризма и гостеприимства между университетами России и Китая обладает огромным потенциалом для подготовки кадров с современными компетенциями, международным мышлением и цифровыми навыками, которые так востребованы и в нашем регионе».

Снежана Рамзина, заведующая кафедрой социально-культурного сервиса и туризма Гуманитарного университета:

«В этом году особое внимание на конференции было уделено опыту региональных университетов, которые готовят студентов в сфере туризма и гостеприимства, используя новые, мягкие форматы межкультурного взаимодействия. Членство в российско-китайской ассоциации позволит кафедре социально-культурного сервиса и туризма Гуманитарного университета синхронизировать позиции своих образовательных проектов и программ с лучшими практиками профильных вузов-участников РКАУТиГ, проводить совместные научные и практические исследования для укрепления культурных связей двух стран инструментами туризма и образования».