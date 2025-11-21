Интеграция ИИ и гуманитарного подхода

Интеграция искусственного интеллекта и социально-гуманитарного подхода — будущее современного образования. Об этом на онлайн-конференции YAC/E 2025 «Яндекс про Образование» рассказал и. о. ректора Уральского федерального университета Илья Обабков.

«Искусственный интеллект — это такая технология, с которой человечество прежде не сталкивалось. Перед университетом стоит задача быть таким лидером, протаптывающим дорожки в новых для всего общества технологиях и идеях. Одновременно мы чувствуем, что в освоении этой технологии мы уже не можем работать и учить без IT-корпораций. Мы признаем, что это технологизированный процесс. Научить инструментам искусственного интеллекта могут только университеты в партнерстве с компаниями из БигТеха. В то же время мы отмечаем, что БигТех и сам прекрасно это делает без нас», — полагает Илья Обабков.

«Всем и всегда очень хочется избавиться от рутины, а искусственный интеллект хорошо решает эту задачу, оставляя больше времени для творчества», — говорит он.

Как отметили участники конференции, роль университетов в процессе освоения ИИ будет сконцентрирована в области долгосрочных фундаментальных исследований. При этом они будут носить социально-гуманитарный характер и концентрироваться на человеке. На первый план выйдут вопросы этики искусственного интеллекта, а также «андрогогический подход», выводящий обучение на новый уровень.

«Традиционно в университете мы старались сохранять именно технические направления. Но теперь понимаем, что без гуманитарного знания мы просто не можем существовать как система высшего образования. Объясняя студентам технических специальностей, зачем им нужны гуманитарные науки, я обычно даю два ответа. Первый, более простой: в ситуации, когда мы говорим о реализации проектов технологического лидерства или суверенитета, сложных технологиях, требующих полной отдачи сил и перенапряжения умственных ресурсов, наступает очень быстрое выгорание. Человек просто гаснет в проекте, потому что он не успевает ни о чем думать за его пределами. Если у него есть гуманитарные навыки мышления, он по-другому смотрит на проект, он не выгорит, выдержит это напряжение, потому что понимает, зачем и куда двигается. Второе объяснение: что же ты за инженер, если не изучаешь главный объект — самого себя? Причем я имею в виду не тело, а мышление, целеполагание, этическую систему. Системность мышления без гуманитарной части невозможна», — полагает глава УрФУ.

Гуманитарное знание дает возможность самоорганизации, создает важнейший контекст для больших технологических проектов, новые вызовы для искусственного университета. При этом задачей вуза становится организация диалога между гуманитариями и инженерами, создание совместных групп для работы над сложными задачами, требующими одновременного применения различных подходов.

«Я думаю, что у нас как минимум три способа для этих экспериментов. Первый — это, конечно, пробовать смешивать гуманитариев и инженеров на внеучебных воспитательных мероприятиях. Второй — это междисциплинарные проекты. Третьим может стать новый кампус как единое учебное и рекреационное пространство», — поделился своими идеями Илья Обабков.

При этом он отметил, что именно новый кампус УрФУ станет центром развития искусственного интеллекта.

«Сейчас я работаю с гипотезой о том, что все новые перспективные направления должны быть сосредоточены в новом кампусе. Мы попробуем встроить здесь настоящий „Гринфилд“ и организационно, и технологически. Когда все технологии сосредоточены в одном месте — это и удобно, и безопасно», — подчеркнул Илья Обабков.

Таким образом, практическая реализация синтеза искусственного интеллекта и социально-гуманитарного подхода к обучению становится одним из принципов нового подхода к образованию. Как она будет реализована на базе кампуса Уральского федерального университета, мы сможем увидеть в ближайшем будущем.