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На Уктусе в Екатеринбурге завершили строительство улицы Водоемной

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2024. На Уктусе завершено строительство улицы Водоемной, сейчас строители заканчивают благоустройство набережной реки Исеть рядом с ЖК «Просторы», сообщает пресс-служба компании «Атомстройкомплекс».

На Уктусе в Екатеринбурге завершили строительство улицы Водоемной

Новая улица проходит вдоль ЖК «Просторы» и соединяет развязку на Кольцовском тракте с улицей Павлодарской. Менее чем за полтора года строители уложили более 10 тыс. кв. м дорожного покрытия, более 6 тыс. кв. м тротуаров, установили уличное освещение — теперь здесь комфортно, светло и безопасно. Новые дороги с объектами дорожной инфраструктуры построены с помощью механизма инфраструктурного бюджетного кредита. Работы в рамках муниципального контракта выполнила компания «Атомстройкомплекс», которая построила здесь несколько жилых кварталов «Просторы» с подземными паркингами, магазинами и предприятиями сферы услуг, а также детским садом.

Потребность в связи развивающейся территории с противоположным берегом реки Исеть в районе ТРЦ «Глобус» и имеющейся на нем инфраструктурой озвучивали и представители власти, и местные жители. В итоге пожелания по строительству пешеходного моста трансформировались в полномасштабную дорожную сеть, которая включает более 1 км благоустроенной улицы Водоемной, съезд с Кольцовского тракта и благоустроенную набережную. Для обеспечения безопасности дорожного движения установлены дорожные знаки, светофоры, нанесена дорожная разметка. Поскольку в дальнейшем предполагается запуск общественного транспорта, вдоль улицы уже смонтированы остановочные навесы, предусмотрены соответствующие знаки и разметка.

«Мы смогли учесть потребности всех жителей квартала: не только автовладельцев, но и пешеходов. Для них оборудован тротуар шириной 3 м, велодорожка для любителей активного отдыха. Вдоль набережной Исети мы установили лавочки для отдыха, в зеленой зоне высажены 200 саженцев быстрорастущих ив. Со временем здесь можно будет отдохнуть в тени деревьев, наблюдая за течением реки и ее обитателями, — отметила руководитель проектов компании «Атомстройкомплекс» Наталья Парамонова.

Новая улица улучшит транспортную связь микрорайона с другими частями Екатеринбурга. Для пешеходов от нового пешеходного моста длиной 50 м через Исеть «Атом» проложили тротуар, по которому жители могут за несколько минут добраться до остановок общественного транспорта, торгово-развлекательных и спортивных центров на Щербакова. Доступнее стали учебные и социальные заведения, например, «Уральский техникум «Рифей».

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
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