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15.05.2023

На Уктусе появится новая улица

«Атомстройкомплекс» начал строительство новой улицы Водоемной в микрорайоне Уктус, неподалеку от строящегося ЖК «Просторы». Проект предполагает, что улица будет иметь две полосы по четыре метра. С каждой стороны будут тротуары и велодорожки. Также будут построены пешеходный мост и очистные сооружения.

Сейчас на строительной площадке ведется устройство резервуара очистных сооружений, и создаются стены для него. Здесь будет скапливаться вода, которая в дальнейшем пойдет на очистку. После этого тут будут построены сами очистные сооружения в виде резервуаров с фильтрами внутри. В дополнение к этому будет выполняться ультрафиолетовая очистка воды. И только после этого вода будет попадать в реку.

Строительство улицы Водоемной выполняется в рамках муниципального контракта, по которому заказчик — администрация Екатеринбурга. Согласно ему, «Атомстройкомплекс» должен завершить все работы первого этапа в ноябре 2023 года.

На Уктусе появится новая улица
Фото предоставлено пресс-службой «Атомстройкомплекса»

Отметим, что проектную документацию для строительства новой улицы компания разработала по своей инициативе за собственные средства. Благодаря этому проект удалось включить в программу финансирования и ускорить старт работ. Контракт на второй этап реализации проекта уже разыгран — этими работами также займется компания «Атомстройкомплекс». Его предполагается реализовать к концу ноября 2024 года. Финансирование ведется за счет инфраструктурного кредита.

Уточним, что компания системно участвует в развитии городской инфраструктуры: проектирует и строит в Екатеринбурге новые улицы, школы, медицинские и культурные учреждения, детские сады. Девелопер является партнером власти в реализации государственных программ по формированию комфортной городской среды. В том числе «Атомстройкомплекс» ищет новые форматы сотрудничества, которые способствуют росту эффективности строительства в городе. Например, годом ранее компания впервые применила схему ГЧП для строительства школы № 41. Предполагается, что это позволит увеличить темпы строительства объектов социальной инфраструктуры.

В этом формате выделяется инвестиционная фаза сроком три года (в случае со школой), когда объект возводится за счет банка и застройщика. Далее в течение семи лет правительство Свердловской области постепенно возвращает вложенные средства.

Этот подход дает возможность найти деньги «здесь и сейчас». В обычной ситуации требуется составить проект, найти на него средства, организовать конкурсные процедуры по выбору подрядчика, установить сроки. Но за это время строительство может успеть подорожать, например, из-за растущих цен на стройматериалы. Из-за этого существенную часть работы нужно будет делать заново, включая поиск денег. Потом ситуация может повториться, что может привести к тому, что проект застрянет в бесконечном цикле. В концессионном формате же со старта имеется заранее подготовленный проект и партнеры, готовые выделить финансы на его реализацию.

Добавим, что в конце прошлого года в администрации Екатеринбурга сообщали о заинтересованности муниципалитета в инициативах по строительству с применением механизмов ГЧП объектов социальной инфраструктуры — школ, садиков, физкультурно-оздоровительных комплексов, которых не хватает в некоторых районах города. Администрация готова рассмотреть в 2023 году до десяти инициатив по строительству школ в рамках концессионных соглашений.

Отметим, что «Атомстройкомплекс» является постоянным партнером администрации Екатеринбурга и правительства Свердловской области в строительстве объектов социальной инфраструктуры. За 27 лет работы компания построила и реконструировала порядка 30 детских садов, шесть школ, разработала десятки проектов образовательных учреждений, некоторые из которых рекомендованы Минстроем РФ к тиражированию по всей стране. Застройщик неоднократно заявлял о готовности масштабировать механизм ГЧП и продолжить строить школы с его применением на Среднем Урале. Внедрение схемы строительства школ и других объектов инфраструктуры по трехсторонним концессионным соглашениям позволит сбалансированно развивать городскую среду, уверены в компании.

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