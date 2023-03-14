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«Атомстройкомплекс» приступил к строительству новой улицы на Уктусе

УрБК, Екатеринбург, 10.05.2023. «Атомстройкомплекс» начал строительство новой улицы Водоемной в микрорайоне Уктус, неподалеку от строящегося ЖК «Просторы». Согласно проекту, улица будет иметь две полосы по четыре метра. С каждой стороны будут тротуары и велодорожки. Кроме того, будут построены пешеходный мост и очистные сооружения, сообщает пресс-служба компании.

Сейчас на стройплощадке идет устройство резервуара очистных сооружений и создание стен для него. Здесь будет скапливаться вода, которая потом перейдет на очистку. Затем появятся сами очистные сооружения в виде резервуаров с фильтрами внутри. Вдобавок вода будет проходить ультрафиолетовое обеззараживание. Только после этого ее направят в реку.

«Атомстройкомплекс» приступил к строительству новой улицы на Уктусе
Фото предоставлено пресс-службой «Атомстройкомплекса»

Строительство новой улицы Водоемной ведется в рамках муниципального контракта. Заказчиком является администрация города. Согласно условиям, завершить работы первого этапа компания «Атомстройкомплекс» должна в ноябре 2023 года.

Проектную документацию для строительства новой улицы «Атомстройкомплекс» разработал по своей инициативе и за свой счет — это позволило включить проект в программу финансирования и ускорить старт работ. Контракт на второй этап реализации проекта уже разыгран — этими работами также займется компания «Атомстройкомплекс». Сроки реализации второго этапа — конец ноября 2024 года, финансирование осуществляется за счет инфраструктурного кредита.

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