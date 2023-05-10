В Екатеринбурге специалисты «Атомстройкомплекса» приступили к монтажу пролетов нового пешеходного моста на Уктусе

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2023. Специалисты компании «Атомстройкомплекс» приступили к монтажу пролетов нового пешеходного моста через реку Исеть на Уктусе. Они уже возвели все четыре опоры будущего моста — две береговые и две промежуточные, они представляют собой буронабивные сваи диаметром 98 см. Прямо сейчас ведется монтаж блоков опорных балок, сообщает пресс-служба девелопера.



«Мост будет трехпролетным: два пролета по 12 м и один пролет 18 м. Общая длина моста составит 50 метров. Рядом сооружен временный рабочий мост, по которому передвигается строительная техника и с которого осуществляется монтаж конструкций. По окончании строительства он будет демонтирован. Пешеходный мост обеспечит удобную и безопасную связь левого берега Исети с правым, где, в частности, расположена ближайшая остановка общественного транспорта», — сообщили представители «Атомстройкомплекса».





Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»



Напомним, что возведение моста входит в проект по строительству участка улицы Водоемной и очистных сооружений. Проектом улицы предусмотрено устройство пешеходных тротуаров, велосипедной дорожки, озеленение и организация освещения. Строительные работы по первому этапу проекта, включая возведение пешеходного моста, будут завершены осенью этого года. В этом году «Атомстройкомплекс» приступит к выполнению второго и третьего этапов реализации проекта по строительству улицы Водоемной, окончание которых намечено на 2024 год.