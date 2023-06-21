Замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов проинспектировал строительство улиц на Уктусе и в Новокольцовском

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2023. В Екатеринбурге продемонстрировали концепцию благоустройства участка набережной Исети ...

В Екатеринбурге презентовали план благоустройства участка набережной Исети на Уктусе

В Екатеринбурге специалисты «Атомстройкомплекса» приступили к монтажу пролетов нового пешеходного моста на Уктусе

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2023. Специалисты компании «Атомстройкомплекс» приступили к монтажу пролетов нового ...