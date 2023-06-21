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Замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов проинспектировал строительство улиц на Уктусе и в Новокольцовском

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2023. Заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов проконтролировал строительство улично-дорожной сети города в двух микрорайонах — на Уктусе и в Новокольцовском.

Замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов проинспектировал строительство улиц на Уктусе и в Новокольцовском

«Работа ведется в три этапа. Сроки ввода по первому этапу — конец этого года. Строительство второго и третьего этапов у нас переходят на 2024 год. Дороги строятся с применением такого механизма, как инфраструктурно-бюджетный кредит (ИБК). Строится чуть больше 1 км нового асфальтобетонного покрытия с обустройством тротуаров, пешеходных и велодорожек. Входят в работы благоустройство набережной и строительство пешеходного моста», — рассказал Рустам Галямов о строительстве улицы Водоемная.

Замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов проинспектировал строительство улиц на Уктусе и в Новокольцовском

Планируется, что первый этап строительных работ улицы и сдача в эксплуатацию пешеходного моста будут завершены в сентябре. Подрядчик сооружения улицы Водоемная — компания «Атомстройкомплекс».

Замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов проинспектировал строительство улиц на Уктусе и в Новокольцовском

Также идет приемка у подрядчика Экспо- и Новосинарского бульваров в Новокольцовском микрорайоне. Вскоре они будут сданы в эксплуатацию. По словам заместителя главы Екатеринбурга, на данных улицах уже установлены мафы и посажены деревья.

Добавим, что в июне специалисты «Атомстройкомплекса» приступили к монтажу пролетов нового пешеходного моста на Уктусе. Планируется, что мост будет трехпролетным: два пролета по 12 м и один пролет 18 м. Общая длина моста составит 50 м. Пешеходный мост обеспечит удобную и безопасную связь левого берега Исети с правым, где, в частности, расположена ближайшая остановка общественного транспорта.
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