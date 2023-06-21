Замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов проинспектировал строительство улиц на Уктусе и в Новокольцовском

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2023. В Екатеринбурге продемонстрировали концепцию благоустройства участка набережной Исети ...07.06.2023 В Екатеринбурге специалисты «Атомстройкомплекса» приступили к монтажу пролетов нового пешеходного моста на Уктусе
УрБК, Екатеринбург, 07.06.2023. Специалисты компании «Атомстройкомплекс» приступили к монтажу пролетов нового ...01.06.2023 Замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов проинспектировал ход строительства дорог в городе
УрБК, Екатеринбург, 01.06.2023. Заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов проинспектировал ход строительных и ...22.03.2023 К 300-летию Екатеринбург получит первый участок единой пешеходной набережной реки Исети
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал появление в городе к празднованию ...03.12.2019 Андрей Молоков: В Екатеринбурге планируется строительство пешеходного моста по улице Народной Воли
УрБК, Екатеринбург, 03.12.2019. В ходе благоустройства набережной Исети запланировано строительство пешеходного моста ...