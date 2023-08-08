Дома и парки в «своем» районе

Компания «Атомстройкомплекс» получила разрешение на строительство многоквартирных домов на севере Химмаша. Соответствующий документ был выдан администрацией города Екатеринбурга.
Жилой микрорайон в границах улиц Южногорская — Славянская — Химмашевская появится на месте садовых участков. Под первый этап застройки девелопер уже подготовил площадку и закончил расселение. Эту площадку «Атомстройкомплекс» получил за достройку дома для обманутых дольщиков на улице Щербакова, 20.
При разработке проекта «Северный Химмаш» учитывались пожелания жителей микрорайона к безопасности и доступности инфраструктуры, экологичности. Особенность этого проекта заключается в том, что компания «Атомстройкомплекс» формирует безопасную и комфортную среду нового квартала, сохраняя для новоселов возможность остаться в привычной локации. Как показал опрос жителей, переехать в другую часть Екатеринбурга хотят менее трети участников, при этом на Химмаше сложился дефицит современного качественного жилого фонда.
«Когда-то мы говорили о том, что главное — это сделать закрытую территорию и создать для людей возможность жить хорошо в собственном дворе, чувствовать свою безопасность. Потом мы поняли, что мало создать хороший двор, нужно, чтобы была правильная улица, чтобы были в пределах шаговой доступности магазины, школы, поликлиники, прачечные, спортивные объекты. И в новом районе все это действительно появляется», — рассказал генеральный директор компании «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев.
Согласно градостроительной концепции, здесь также запланировано строительство детсада, в план развития микрорайона заложено возведение общеобразовательной школы на 1 тыс. 125 учащихся в границах улицы Дагестанской и переулка Высокого.
Кроме того, рядом с будущим жилым комплексом находятся прямые выходы в сосновый парк площадью 24 га с разветвленной сетью тропинок, площадками для отдыха и спорта и выходом на живописный берег Нижне-Исетского пруда. Сейчас здесь проходит масштабная реконструкция стадиона, входной группы и главной аллеи.
«Преимуществом застройки является соседство с парком — стороны зданий, выходящие на парк, будут сформированы только жилыми помещениями. Помимо этого, предусмотрено строительство объектов инфраструктуры. Для проезда к новому комплексу запроектированы две новые улицы — Южногорская и Новая, они будут источником основного трафика», — рассказала директор ООО «Институт комплексного проектирования «Атом» Екатерина Спирина.
Жилой комплекс будет представлен зданиями переменной этажности: от 10 до 26 этажей. В домах будут реализованы планировки, разработанные по законам эргономики: коридоры не «съедают» жилое пространство, спальни расположены в наиболее подходящих местах, а широкоформатные окна дают максимум солнечного света. Среди уникальных решений — квартиры с антресолями на верхних этажах и террасами на первом.
Строительство «Северного Химмаша» стартует с десятиэтажного жилого дома с коммерческими помещениями. Всего площадь первой очереди застройки составит 17 тыс. кв. м., а ввод в эксплуатацию запланирован во II квартале 2025 года.
В новом жилом комплексе предусмотрена установка IP-видеокамер на дворовой территории, в лифтах и холлах первых этажей, в парадных входах в дома. В домах будет реализована система приточных клапанов для притока свежего воздуха, система очистки воды. В пяти минутах ходьбы от дома предусмотрена большая открытая парковка. Территория жилого комплекса отгорожена от улицы, въезд машин запрещен, а доступ посторонних ограничен, так что родители смогут спокойно отпускать детей во внутренний двор, где появятся детские площадки, место для игры в настольный теннис, домино или шахматы и скамейки для отдыха.
Проект включает строительство еще двух жилых домов и удобного выезда на улицу Южногорскую. В следующей очереди предусмотрено обустройство коворкинг-пространства для встреч и досуга жильцов, а также дополнительного выезда на улицу Дагестанскую.
Отметим, что на прошлой неделе участники Совета по развитию общественных пространств Екатеринбурга одобрили концепцию
реконструкции набережной реки Исети вблизи жилого комплекса «Дом у реки», которую также будет проводить компания «Атомстройкомплекс».
Ключевая идея набережной заключается в сохранении природного ландшафта. На площади 12,3 тыс. кв. м. предполагается создать прогулочные и велодорожки, удобный выход к воде, смонтировать освещение, построить амфитеатр и детские игровые площадки, обустроить тихие зоны отдыха и газоны для пикника.
«Принято решение о благоустройстве территории. Это проект на 12 тыс. кв. м., которые прилегают к реке. Мы планируем после согласования концепции и разработки рабочей документации приступить к работе. Проект будет реализован ко II кварталу 2026 года», — рассказала Екатерина Спирина.
В качестве идеи для разработки концепции команда рассмотрела спокойный природный парк с зелеными насаждениями, как в Европе и Азии, так как Екатеринбург находится на стыке этих двух частей света.
Члены совета внесли несколько предложений для изменения концепции и оставили эскизный проект на последующие этапы обсуждения.Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»