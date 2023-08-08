Дома и парки в «своем» районе

Компания «Атомстройкомплекс» к лету 2025 года построит на Химмаше 17 тыс. кв. метров жилья

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2023. Во II квартале 2025 года в микрорайоне Химмаш в Екатеринбурге будет введен в ...