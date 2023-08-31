Итоги дорожного благоустройства

В отдаленных территориях Екатеринбурга появятся новые пожарные водоемы и элементы освещения

Все дороги ведут на юг

Екатеринбургские власти ускорили темпы работ по развитию уличного освещения в отдаленных районах

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2022. В Екатеринбурге до конца года будет завершена работа по освещению 51 километра улиц и ...