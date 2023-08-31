Итоги дорожного благоустройства

Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов в ходе объезда города рассказал о первых итогах сезона ремонта улично-дорожной сети и реализации масштабных проектов в уральской столице. Особое внимание он уделил работам, проведенным в отдаленных районах города.
Так, в сезоне 2023 года был модернизирован путепровод в поселке Горный Щит. Рабочие установили здесь перепускную трубу, отремонтировали дорожное покрытие и тротуары вдоль дороги, установили необходимые барьеры и ограждения. Стоимость реализации проекта составила порядка 11 млн руб. Алексей Бубнов подчеркнул, что подрядчик начал работы 15 июля, а сдача объекта в эксплуатацию состоялась уже 31 августа.
Сейчас в Горном Щите подходят к концу работы по капитальному ремонту плотины на реке Теплой. Этот проект реализуется при сотрудничестве правительства Свердловской области с муниципалитетом. Работы рассчитаны на два года — сегодня выполнено уже 80% от запланированного объема. В частности, специалисты произвели установку затвора плотины, построили водосброс, в том числе аварийный. Кроме того, выполнена подготовка под асфальтирование. В ближайшее время специалисты начнут укладку дорожного покрытия, а также укрепят берег и благоустроят территорию. После завершения всех работ будет проведено зарыбление на участке реки Оби, которое учтено проектом как компенсация общего ущерба.
Также ускоренными темпами идут работы по строительству сетей освещения на отрезке от улицы Мартовской до улицы Селькоровской. Напомним, что данный проект был запущен в работу после обращения жителей района к главе Екатеринбурга Алексею Орлову. Горожане просили построить освещенную дорогу, так как дети этим путем ходят в школу, а взрослые — в поликлинику. Сейчас на этом участке рабочие построили тротуары и выполнили закладные установки для 16 столбов освещения.
Кроме этого, Алексей Бубнов оценил ход реализации строительства улицы Рощинской. Проект рассчитан на три года, его стоимость составляет около 780 млн руб.
«Это долгожданная улица. Очень большая работа проделана не только по строительству дорожного полотна, но и по выносу сетей. В частности, построены очистные сооружения. С опережением графика идет переврезка газовых сетей, которая проектом предусмотрена только в следующем году. Планируем уже в этом году сдать в эксплуатацию один из семи километров дороги. Это позволит запустить автобусное движение. Также будет выполнено комплексное обустройство территории: установлено освещение, сделаны два тротуара и велодорожка, разбиты газоны», — сообщил Алексей Бубнов.
Напомним, что строительство улицы Рощинской, которая в перспективе обеспечит связь между микрорайонами Уктус Левобережный, Северный Химмаш и Химмаш, было начато
в связи с многочисленными обращениями жителей микрорайона. Протяженность улицы составит более 1,5 км, ширина двухполосной проезжей части — 7,5 м.
«Дорога на Рощинской соединится с улицей Молодогвардейской и станет главной транспортной артерией для Левобережного Уктуса, чем серьезно улучшит транспортную доступность. Часть дорожного полотна уже выгнана в щебень, сейчас идет проливка битумом под укладку нижнего слоя асфальтобетона. Также в этом году был выполнен ремонт улицы Просторной, переходящей в улицу Демьяна Бедного. По всей длине улицы сделан транзитный тротуар. Все работы идут в соответствии с графиком», — рассказала председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова.
Власти Екатеринбурга уделяют большое внимание благоустройству и организации освещения на отдаленных территориях города. Так, на прошлой неделе Алексей Орлов в ходе приема граждан Октябрьского района рассказал, что уже в следующем году на территории поселка Исток появится новый пожарный водоем. Кроме того, к 1 марта 2024 года организуют освещение на 90% территории населенного пункта.
Глава города напомнил, что часть территории поселка удалось оперативно снабдить
освещением благодаря тому, что городские власти достигли договоренности с Екатеринбургской электросетевой компанией об использовании принадлежащих им опор для монтажа элементов освещения.
«Два года назад мы нашли хороший вариант, чтобы осветить отдаленные территории — начали взаимодействовать с Екатеринбургской электросетевой компанией: на действующих опорах размещать наши элементы освещения, которые находятся на обслуживании у МБУ «Горсвет». В прошлом году таким образом мы полностью оснастили уличным освещением поселок Горный Щит. Что касается некоторых локаций в Истоке — это участки, где нет таких опор. Поэтому они будут построены в рамках муниципального контракта, и до 1 марта 2024 года освещение появится на более 90% территории поселка», — пообещал Алексей Орлов.
Добавим, что в 2022 году службы благоустройства установили, реконструировали или модернизировали специальное оборудование на более чем 79 км дорог на отдаленных территориях муниципалитета. Строительство и реконструкция сетей уличного освещения были проведены на 19 участках улично-дорожной сети общей длиной 24 км. Помимо этого, за 2022 год городским рабочим удалось осветить весь поселок Палкино — для этого потребовалось установить оборудование на более чем 3 км улично-дорожной сети.