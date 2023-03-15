В отдаленных территориях Екатеринбурга появятся новые пожарные водоемы и элементы освещения

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2023. В Екатеринбурге завершили проект по модернизации опор уличного освещения на Сибирском ...11.01.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проверил работу новых сетей уличного освещения в отдаленных районах города
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проинспектировал работу новых сетей уличного ...21.12.2022 Екатеринбургские службы благоустройства установили освещение на 79 км дорог
УрБК, Екатеринбург, 21.12.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проконтролировал ход работ по развитию сети уличного ...29.11.2022 Екатеринбургские власти ускорили темпы работ по развитию уличного освещения в отдаленных районах
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2022. В Екатеринбурге до конца года будет завершена работа по освещению 51 километра улиц и ...30.07.2021 В отдаленных территориях Екатеринбурга проведут девять километров линий освещения
УрБК, Екатеринбург, 30.07.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил провести линии освещения в отдаленных ...