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Вчера, 11:18

В отдаленных территориях Екатеринбурга появятся новые пожарные водоемы и элементы освещения

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в ходе приема граждан Октябрьского района рассказал, что уже в следующем году на территории поселка Исток появится новый пожарный водоем. Кроме того, к 1 марта 2024 года организуют освещение на 90% территории населенного пункта, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Глава города напомнил, что часть территории поселка удалось оперативно снабдить освещением благодаря тому, что городские власти достигли договоренности с Екатеринбургской электросетевой компанией об использовании принадлежащих им опор для монтажа элементов освещения.

«Два года назад мы нашли хороший вариант, чтобы осветить отдаленные территории — начали взаимодействовать с Екатеринбургской электросетевой компанией: на действующих опорах размещать наши элементы освещения, которые находятся на обслуживании у МБУ «Горсвет». В прошлом году таким образом мы полностью оснастили уличным освещением поселок Горный Щит. Что касается некоторых локаций в Истоке — это участки, где нет таких опор. Поэтому они будут построены в рамках муниципального контракта, и до 1 марта 2024 года освещение появится на более 90% территории поселка», — пообещал Алексей Орлов.

Напомним, что власти города уделяют особое внимание освещению отдаленных территорий Екатеринбурга. Так, в 2022 году службы благоустройства установили, реконструировали или модернизировали специальное оборудование на более чем 79 км дорог. Строительство и реконструкция сетей уличного освещения были проведены на 19 участках улично-дорожной сети общей длиной 24 км. Помимо этого, за 2022 год городским рабочим удалось осветить весь поселок Палкино — для этого потребовалось установить оборудование на более чем 3 км улично-дорожной сети.
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