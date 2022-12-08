Екатеринбургские службы благоустройства установили освещение на 79 км дорог

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проконтролировал ход работ по развитию сети уличного освещения в отдаленных территориях. Всего в этом году службы благоустройства установили, реконструировали или модернизировали специальное оборудование на более чем 79 километрах автомобильных дорог, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Строительство и реконструкция сетей уличного освещения были проведены на 19 участках улично-дорожной сети (УДС) общей длиной 24 км.
«Также специалисты оборудовали поселки Шабровский, Исток, Верх-Исетское лесничество и село Горный Щит 21 электроустановкой. Благодаря им общая протяженность дорог с нормативным уровнем освещенности на этих территориях составила 52 километра. Помимо этого, за 2022 год городским рабочим удалось осветить весь поселок Палкино — для этого потребовалось установить оборудование на более чем 3 километрах улично-дорожной сети», — говорится в сообщении.
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