В Екатеринбурге в 2025 году обустроят 103 км сетей освещения

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В Екатеринбурге выполнили годовой план по обустройству уличного освещения

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2024. В Екатеринбурге завершены работы по обустройству уличного освещения. В общей сложности ...

В Екатеринбурге в 2020 году модернизируют и построят 12 км уличного освещения

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2020. В Екатеринбурге в 2020 году планируется провести работы по модернизации и строительству ...

В Екатеринбурге утвердили программу развития уличного освещения до 2016 года

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление «Об утверждении муниципальной программы ...

Александр Якоб утвердил программу развития уличного освещения в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2013. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление «Об утверждении ...