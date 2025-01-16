УрБК, Екатеринбург, 14.02.2025. В Екатеринбурге в 2025 году обустроят 103 км сетей освещения. Соответствующая информация была озвучена в ходе заседания Коллегии администрации города с участием главы уральской столицы Алексея Орлова. Об этом сообщает
департамент информполитики Екатеринбурга.
«Качественное наружное освещение — вопрос не только комфорта, но и безопасности горожан. В последние годы мы кратно увеличили темп развития сетей. Если за прошлый год проложено почти 92 километра сетей, то в 2025 — сделаем уже 103. При формировании плана в первую очередь необходимо руководствоваться обращениями горожан», — отметил градоначальник.
По словам директора департамента благоустройства администрации Екатеринбурга Тамары Благодатковой, общая протяженность городских сетей освещения составляет 1,2 тыс. км, на которых расположены более 52 тыс. фонарей.
Т. Благодаткова также сообщила, что в нынешнем году работы по модернизации и обустройству будут разделены на пять блоков.
Первый блок включает в себя прокладку и модернизацию сетей, которая будет идти одновременно со строительством или обновлением дорог. Общая протяженность сетей данного блока составит 22,3 км. Работы будут проходить на улицах Хрустальногорская, Любви, 100-летия Уральского Университета, Широтная Южная, Золотистый бульвар и на путепроводе по Низовому переулку.
Второй блок подразумевает прокладку или модернизацию сетей освещения, проводимых при благоустройстве общественных пространств. Всего будет освещено 10,5 километра пространства. Территории, на которых пройдут работы, включают набережную у Ледовой арены, набережную Верх-Исетского пруда, летний парк Уралмаш, сквер Первого учителя, сквер по ул. Титова, Парк 50-летия ВЛКСМ и Дендрологический парк.
Третий блок — строительство или реконструкция 15,9 км осветительных сетей на улицах Грибоедова, Механизаторов, Розы Люксембург, Кимовская, Шишимская, Чистопольская, Тверитина, Походная, Норильская, и дороге в поселок Калиновский.
Четвертый блок — модернизация оборудования для освещения на улицах, где оно устарело. Общая протяженность сетей составит 34,5 км.
В рамках пятого блока работ пройдет обустройство сетей освещения на отдаленных территориях путем установки светильников на столбах линии электропередачи. Таким образом, свет появится на 20,5 км улиц.
Напомним, что в прошлом году в Екатеринбурге было проложено
более 74,5 км сетей и установлено 1 тыс. 862 фонаря.