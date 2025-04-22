Глава Екатеринбурга отчитался о работе за год

Фото из Telegram-канала Алексея Орлова

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов представил депутатам городской думы отчет о результатах своей работы и деятельности городской администрации в 2024 году. Он отметил результаты системной работы в области развития экономики, благоустройства, общественного транспорта и других сферах, а также поделился планами на будущий год.Первым пунктом доклада стали экономические результаты. А. Орлов отметил успехи городского бизнеса, подчеркнув, что главным драйвером экономики на текущий момент является промышленность. Оборот всех предприятий Екатеринбурга вырос на 13% за год, составив 5 трлн руб. Инвестиции в основной капитал выросли в два раза. В целом, городской бизнес, несмотря на сложную экономическую ситуацию, продолжает активное развитие.Важным показателем стало повышение средней зарплаты горожан, которая по итогам года превысила 100 тыс. руб., что на 25% больше, чем четыре года назад. При этом безработица остается рекордно низкой. Бюджет города также вырос, достигнув почти 100 млрд руб., что почти в два раза превышает показатели 2020 года.Следующая тема, затронутая А. Орловым, — транспортная реформа. Главным ее результатом стало прекращение оттока кадров из сферы общественного транспорта и установление четкого расписания движения благодаря переходу на брутто-контракты. Еще одним важным этапом стало обновление транспортного парка, которое на данный момент продолжается. Практически полностью обновлены автобусный и троллейбусный парки. В нынешнем году будет объявлен конкурс на приобретение еще 50 троллейбусов и 15 автобусов. Также продолжается модернизация трамвайного парка и строительство новых линий. За прошедший год было перевезено 3,5 млн пассажиров, что на 24% больше, чем в предыдущем году.14 муниципальных образований агломерации, включая сам город, были связаны единым транспортным каркасом, который включает в себя в том числе и железнодорожный транспорт. Данный каркас администрация продолжает активно поддерживать и развивать. Например, был запущен первый межмуниципальный трамвай до Верхней Пышмы. В будущем предполагается запуск беспилотных маршрутов.Большое внимание уделяется социальной сфере, в частности, образованию. Так, за четыре года количество школ в городе выросло на 25%. Было построено 20 школ вместимостью до 30 тыс. учеников. При этом каждое образовательное учреждение представляет собой образовательно-культурный и спортивный центр, точку притяжения для детей в районе. Также за четыре года добавилось 4 тыс. мест в детсадах, благодаря чему на данный момент город полностью обеспечен необходимыми местами. Также образовательные учреждения города проходят регулярный ремонт.Что касается культурной сферы, физической культуры и спорта, то А. Орлов отметил, что количество школ искусств увеличилось в два раза. Спортивные объекты города на текущий момент способны принимать соревнования международного уровня. Глава города особо отметил недавно завершенные объекты, такие как УГМК Арена и Дацюк Арена. Всего с 2020 года количество горожан, регулярно занимающихся спортом, выросло примерно на 240 тыс., до более чем 911 тыс. человек.В сфере благоустройства особое внимание было уделено озеленению города. С 2021 года было высажено более 230 тыс. деревьев и кустарников. Также администрация продолжает развивать сети освещения. Так, в 2024 году было проложено более 74,5 км сетей и установлено 1 тыс. 862 фонаря. Всего за четыре года протяженность сетей освещения выросла на 230 км.Также за четыре года было благоустроено 23 общественных пространства. Особую роль здесь сыграла программа «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) национального проекта «Инфраструктура для жизни». Благодаря ей были обустроены знаковые для горожан места: парк «Зеленая роща», сквер у Оперного театра, набережная Исети и другие. А. Орлов напомнил, что для благоустройства на будущий год горожане выбрали участок набережной рек Исети и Ольховки, что позволит продолжить реализацию проекта единой вело-пешеходной набережной главной реки города.Также градоначальник отметил успехи в благоустройстве дворовых пространств. В 2024 году было благоустроено 16 дворов общей площадью 115,9 тыс. кв. м. Также были заменены 332 лифта и отремонтировано 76 км инженерных сетей. А. Орлов сообщил, что на текущий момент одной из основных проблем является ремонт внутридворовых проездов, обустройство парковок и пространства для маломобильных граждан. Градоначальник отметил, что механизм поддержки в виде субсидий на подобные мероприятия в настоящее время находится в разработке и вскоре будет представлен общественности.В сфере строительства и ремонта жилья также отмечаются серьезные успехи. За четыре года было обновлено примерно 15% жилого фонда и построено около 7 млн кв. м жилья. Благодаря программе комплексного развития территорий с 2022 года новое жилье взамен аварийного получили более 1 тыс. екатеринбургских семей.Продолжается обновление городских дорог. В прошедшем году было отремонтировано 475 тыс. кв. м и построено боле 200 тыс. кв. м дорог. Также для обеспечения безопасности автомобилистов и пешеходов была существенно увеличена площадь разметки. В 2024 году она была нанесена на площади в 426 тыс. кв. м.Еще одним важным итогом деятельности администрации стало введение туристического налога. По словам А. Орлова, за I квартал текущего года поступления от него составили 25 млн руб. Градоначальник отметил, что туристическая сфера активно развивается. В частности, популярен событийный туризм, так как город принимает множество мероприятий, в том числе и международного уровня. Всего за 2024 год Екатеринбург посетили примерно 20 млн туристов, что на 8% больше, чем в предыдущем году.Помимо этого, А. Орлов отметил успехи в молодежной политике, развитии волонтерства и международного сотрудничества и подчеркнул, что работа по улучшению комфорта и качества жизни горожан будет продолжена. В частности, он анонсировал превращение главной площади города в многофункциональное общественное пространство, где будут проводится различные мероприятия. Идею о замене парковки на пространство для отдыха, отметил А. Орлов, поддержало большинство горожан.