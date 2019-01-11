Власти Екатеринбурга в 2023 году в рамках нацпроекта БКД отремонтируют 17 км автомобильных дорог

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2023. Власти Екатеринбурга опубликовали список улиц и дорог, которые будут отремонтированы в городе в 2023 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД). В список вошли 17 отрезков улиц общей протяженностью 17,3 км, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Для реализации нацпроекта в текущем году будет выделено 917 млн 895 тыс. руб. Общая площадь дорожного покрытия, которая будет отремонтирована в теплое время года, составит 273 тыс. 934 кв. м.



В список дорог, подлежащих ремонту, вошли следующие объекты: улица Старых Большевиков — от Краснофлотцев до проспекта Космонавтов; автомобильная дорога по Сибирскому тракту от транспортной развязки у Компрессорного завода до автодороги из Екатеринбурга в аэропорт Кольцово; улица Патриса Лумумбы — от Братской до Санаторной; улица Шейнкмана на отрезках от Куйбышева до Радищева и от Челюскинцев до проспекта Ленина; улица Розы Люксембург — от Куйбышева до Декабристов; улица Евгения Савкова — от Суходольской до автодороги в поселок Медный; улица Восточная — от Первомайской до Малышева; улица Техническая — от Ватутина до Расточной; улица Шаумяна — от улицы Белореченской до Серафимы Дерябиной; улица Посадская — от улицы Белореченской до Московской (по четной стороне); улица Фурманова — от улицы 8 Марта до Машинной.



Также ремонту подлежат улица Машинная — от Фурманова до дома № 2 по улице Луганской; улица Белинского — от дома № 108 до улицы Декабристов; улица Фрезеровщиков — от Шефской до дома № 80 по улице Фрезеровщиков; улица 8 Марта — от дома № 55 до дома № 127; улица Репина — от дома № 17 до улицы Металлургов с транспортной развязкой.