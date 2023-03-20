В Свердловской области за летний сезон отремонтируют 208 км региональных дорог

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2023. В новом дорожном сезоне в Свердловской области будет отремонтировано 208 км региональных дорог. Это на 8% больше, чем годом ранее. Из них 121 км отремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Первые работы уже стартовали, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.
«По поручению губернатора Евгения Куйвашева мы продолжаем уделять особое внимание состоянию мостов и путепроводов. В этом году нам необходимо привести в порядок 11 таких объектов, расположенных на региональных дорогах. В Екатеринбурге по нацпроекту отремонтируют 19 участков улиц протяженностью 18,8 км и обновят светофоры на 27 перекрестках, а в Нижнем Тагиле — пять участков улиц протяженностью 5,4 км», — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков.
Вдобавок ремонты пройдут на участках, которые просили восстановить жители деревень и поселков: Косья, Ис, Савина Горка, Таборы, Бродово, Часовая. Внимание будет уделяться и дорогам, входящим в опорную сеть Среднего Урала.
Добавим, что ранее были актуализированы пятилетние региональные программы дорожной деятельности. Например, планируется введение в эксплуатацию третьего пускового комплекса Екатеринбургской кольцевой автодороги. Завершится реконструкция участка Семь Ключей — Большой Исток и съездов на Тюменский тракт.
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