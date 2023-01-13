Власти Екатеринбурга проверили ход реконструкции магистралей в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги»

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2023. Реконструкция магистралей в Екатеринбурге в этом году началась раньше запланированного срока благодаря хорошим погодным условиям. Ход городских работ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» (БКД) сегодня проинспектировала председатель комитета благоустройства администрации города Екатеринбурга Тамара Благодаткова, сообщает пресс-служба муниципалитета.



«Мы приступили к ремонту объектов, в том числе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». На данный момент на 17 точках работы ведутся не только на проезжей части, но и на тротуарах. Отставаний и нарушений у подрядных организаций нет — все в соответствии с графиками. Всего в этом сезоне предстоит привести в нормативное состояние 45 автомобильных дорог Екатеринбурга, 19 из них — общей площадью 289,6 тыс. кв. м и протяженностью 18,8 км — в рамках БКД. Эту работу мы должны завершить до сентября», — отметила Т. Благодаткова.



Так, на улице Шейнкмана будет отремонтировано более 6 тыс. кв. м проезжей части и порядка 3 тыс. кв. м тротуаров. Также здесь будет заменен бортовой камень и выполнено понижение на пересечении проезжих частей и тротуаров.



На улице Репина уже завершен ремонт 18,4 тыс. кв. м проезжей части. Сейчас дорожники приступили к обновлению тротуаров на площади 2,4 тыс. кв. м.



На данный момент ремонт в рамках нацпроекта БКД также идет на участке улицы Евгения Савкова, от улицы Суходольской до автодороги в поселок Медный, и на улице 8 Марта.