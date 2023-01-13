УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 15:23

Власти Екатеринбурга проверили ход реконструкции магистралей в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги»

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2023. Реконструкция магистралей в Екатеринбурге в этом году началась раньше запланированного срока благодаря хорошим погодным условиям. Ход городских работ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» (БКД) сегодня проинспектировала председатель комитета благоустройства администрации города Екатеринбурга Тамара Благодаткова, сообщает пресс-служба муниципалитета.

«Мы приступили к ремонту объектов, в том числе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». На данный момент на 17 точках работы ведутся не только на проезжей части, но и на тротуарах. Отставаний и нарушений у подрядных организаций нет — все в соответствии с графиками. Всего в этом сезоне предстоит привести в нормативное состояние 45 автомобильных дорог Екатеринбурга, 19 из них — общей площадью 289,6 тыс. кв. м и протяженностью 18,8 км — в рамках БКД. Эту работу мы должны завершить до сентября», — отметила Т. Благодаткова.

Так, на улице Шейнкмана будет отремонтировано более 6 тыс. кв. м проезжей части и порядка 3 тыс. кв. м тротуаров. Также здесь будет заменен бортовой камень и выполнено понижение на пересечении проезжих частей и тротуаров.

На улице Репина уже завершен ремонт 18,4 тыс. кв. м проезжей части. Сейчас дорожники приступили к обновлению тротуаров на площади 2,4 тыс. кв. м.

На данный момент ремонт в рамках нацпроекта БКД также идет на участке улицы Евгения Савкова, от улицы Суходольской до автодороги в поселок Медный, и на улице 8 Марта.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
13.01.2023 В рамках нацпроекта БКД в Екатеринбурге в 2022 году было отремонтировано почти два километра улицы Куйбышева

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2023. В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) в ...

25.08.2022 В Екатеринбурге на 98% завершен ремонт улиц в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2022. В Екатеринбурге почти завершен ремонт улиц, который проходил этим летом в рамках ...

09.06.2022 Ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Екатеринбурге проходит в соответствии с графиком

УрБК, Екатеринбург, 09.06.2022. Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов и председатель комитета благоустройства ...

21.02.2022 На ремонт дорог в Екатеринбурге в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году будет направлено 918 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2022. В Екатеринбурге продолжится ремонт дорог в рамках реализации национального проекта ...

12.10.2021 В Екатеринбурге в рамках нацпроекта БКД отремонтировали 23 км дорог

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2021. В Екатеринбурге в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» (БКД) с начала ...

Популярные новости
28.04.2023В Екатеринбурге 30 апреля будут изменены маршруты для девяти автобусов из-за проведения 85-й традиционной эстафеты «Весна Победы»05.05.2023В Чкаловском районе Екатеринбурга горит пластиковый мусор на площади 2 тыс. кв. метров05.05.2023В Екатеринбурге 9 мая будет изменено движение 19 маршрутов автобусов из-за праздничных мероприятий05.05.2023Компания «Атомстройкомплекс» поздравила с Днем Победы ветеранов и тружеников тыла в Орджоникидзевском и Октябрьском районах Екатеринбурга05.05.2023Сотрудники Уральской авиалесоохраны локализовали природные пожары в Невьянском и Режевском лесничествах
Архив новостей
Май 2023 (529)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18