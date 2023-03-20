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В Екатеринбурге в рамках нацпроекта БКД отремонтируют 19 участков автодорог протяженностью 18,8 км

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2023. Власти Екатеринбурга в 2023 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) отремонтируют 19 участков автомобильных дорог. Площадь обновленных дорог составит 289,6 тыс. кв. м., а протяженность — 18,8 км, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Важнейшей задачей проекта в текущем сезоне станет приведение дорожной сети Екатеринбургской городской агломерации в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние, позволяющее повысить уровень безопасности дорожного движения, в том числе, в местах расположения социально значимых объектов», — говорится в сообщении.

Так, в этом году будут реконструированы дороги, которые ведут к детским досуговым и развлекательным учреждениям. В том числе — улица Старых Большевиков, на которой находится Центр культуры «Эльмаш», от Краснофлотцев до проспекта Космонавтов. Также рядом располагаются «Эльмашевский» парк и детская школа искусств № 5, где обучается 550 человек.

Кроме того, на отрезке улицы длиной 1,62 км площадью 37 тыс. 761 кв. м. будет уложен новый асфальт, заменены или выправлены бордюрные камни, приведены в нормативное состояние тротуары, а также нанесена дорожная разметка.

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