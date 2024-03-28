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Вчера, 10:01

Уборочная техника Екатеринбурга переходит на летний регламент работы

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2024. С сегодняшнего дня уборочная техника в Екатеринбурге переходит на летний регламент работы. На данный момент к этому готово 90% спецмашин. Об этом заявил замглавы города Алексей Бубнов в ходе инспекции ДЭУ Железнодорожного района, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Задачи, которые ставились, выполнены по всем эксплуатационным участкам. Порядка 90% техники переведено на летний режим работы. Планово переходим на летний регламент уборки города с 15 апреля», — сказал Алексей Бубнов.

Замглавы Екатеринбурга подчеркнул, что погода уже позволяет технике работать в летнем режиме. Для уборки города формируются звенья, которые убирают грязь в ручном режиме, а затем по этим участкам идет вакуумная и поливомоечная техника.

Наиболее эффективный способ уборки грязи и пыли — механизированный, для этого уже подготовлена 391 единица техники. При этом часть машин остается в «зимней комплектации» с учетом того, что на Урале в любое время года могут быть отрицательные температуры, гололед и снегопады.

На машинах, которые предназначены для летнего регламента работы, убраны навесное оборудование и бункеры для противогололедных материалов, взамен специалисты поставили поливальное оборудование и навесили емкости для воды.

Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов объявил о проведении до 30 апреля месячника чистоты, а 27 апреля на территории столицы Среднего Урала состоится общегородской субботник.
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