Уборочная техника Екатеринбурга переходит на летний регламент работы

Материалы по теме

В Екатеринбурге с 1 апреля стартует Месячник чистоты

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2024. В Екатеринбурге с 1 по 30 апреля пройдет Месячник чистоты. Заместитель главы ...

Администрация Екатеринбурга закупила более 6 тыс. тонн реагентов для борьбы с гололедом на улицах города

УрБК, Екатеринбург, 13.10.2023. Администрация Екатеринбурга закупила более 3 тыс. т реагентов и почти 3,2 тыс. т ...

В Екатеринбурге 80% коммунальной техники подготовлено к зиме

УрБК, Екатеринбург, 14.10.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов посетил дорожно-эксплуатационное управление (ДЭУ) ...

На уборку улиц Екатеринбурга 5 апреля вышли 388 рабочих и 160 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2022. Сегодня на уборку улиц Екатеринбурга от снега, наледи и мусора вывели 388 рабочих и 160 ...

К 15 апреля 2022 года коммунальные службы Екатеринбурга перейдут на летний регламент работы

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2022. В Екатеринбурге 28 марта стартовал месячник чистоты, который продлится до 30 апреля. ...