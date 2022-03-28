В Екатеринбурге с 1 апреля стартует Месячник чистоты

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2024. В Екатеринбурге с 1 по 30 апреля пройдет Месячник чистоты. Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов сегодня на брифинге рассказал о готовности дорожных и коммунальных служб к предстоящей уборке города после зимы.



Так, Алексей Бубнов отметил, что в рамках Месячника чистоты, когда коммунальные службы будут приводить город в порядок после зимы, власти Екатеринбурга уже направили предписание для всех бюджетных организаций привести в порядок подведомственные им территории.



«Предписано всем организациям культуры, спорта, образования, социальным учреждениям прибраться на подведомственных территориях. Также мы подготовили письма всем балансодержателям инфраструктурных объектов, о необходимости провести уборку», — сказал А. Бубнов.



В рамках Месячника чистоты всем ответственным организациям предстоит убрать мусор, накопившийся за зиму, разворошить снег, убрать грязь на тротуарах, покрасить ограждения, отремонтировать светофорные объекты, помыть знаки.



Также замглавы города отметил, что 27 апреля состоится общегородской субботник, в котором смогут принять участие все горожане.



По словам спикера, вся коммунальная техника к 12 апреля будет переведена на летний регламент работы.



«К 12 апреля мы поручили привести в летнее состоянии всю технику, кроме порядка 20% комбинированных дорожных машин, которые должны работать в межсезонье. Поскольку на Урале снег еще может выпасть в значительном количестве», — отметил Алексей Бубнов.



Кроме этого, он акцентировал внимание на том, что помывка улиц уже началась, но для работы вакуумных машин необходимы устойчивые плюсовые температуры. Пока специалисты выводят такую технику на несколько часов в смену, когда температура поднимается выше нуля, чтобы не пришло в негодность оборудование.



Алексей Бубнов также добавил, что дренажная канализация в городе полностью проверена, решетки очищены. Однако из-за того, что в Екатеринбурге только 30% улично-дорожной сети оборудовано ливневой канализацией, при возникновении подтоплений горожанам следует обращаться в администрации районов, чтобы решить проблему.