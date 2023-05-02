УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:03

В правительстве Санкт-Петербурга обсуждают перспективы использования «Бионорда»

УрБК, Санкт-Петербург, 02.10.2023. В правительстве Санкт-Петербурга обсуждается возможность использования предстоящей зимой реагента «Бионорд», производимого «Уральским заводом противогололедных материалов» (Пермь).

Как сообщает издание «Аргументы недели» — Санкт-Петербург, администрация города в качестве эксперимента планирует приобрести около 20 тыс. т средства по цене около 40 руб. за килограмм.

Перед появлением нового реагента петербургские СМИ внимательно изучили опыт использования «Бионорда» в других городах России, в том числе в Екатеринбурге. Журналисты и опрошенные ими эксперты сходятся во мнении, что «Бионорд» — эффективное противогололедное средство, но только при правильном его применении. Оно очень требовательно как к технике (она должна быть новой и иметь возможность регулировать степень рассеивания средства), так и к самой процедуре уборки: если в течение нескольких часов не убрать растопленный «Бионордом» снег, то он превращается в «кашу» или «каток» и значительно ухудшает дорожную ситуацию.

Насколько коммунальные службы Санкт-Петербурга готовы к правильному использованию реагента, станет известно по итогам зимнего эксперимента.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
02.05.2023 Компания «Уральские авиалинии» с 17 июня запустит рейс из Санкт-Петербурга в Горно-Алтайск

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2023. С 17 июня для пассажиров компании «Уральские авиалинии» станут доступны прямые рейсы из ...

25.03.2020 «Уральские авиалинии» открывают беспосадочный рейс в Якутск из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2020. Авиакомпания «Уральские авиалинии» 17 апреля открывает новый беспосадочный рейс в ...

01.11.2016 Екатеринбуржцы собирают подписи под петицией о запрете противогололедного реагента в городе

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2016. На сайте www.change.org размещена петиция, автор которой Игорь Ширяев требует запретить ...

16.08.2016 «Уральские авиалинии» предлагают жителям Санкт-Петербурга закрыть сезон в Грузии

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2016. Авиакомпания «Уральские авиалинии» приглашает жителей Санкт-Петербурга в Грузию на ...

24.07.2013 ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» объявило о распродаже билетов на южные рейсы из Санкт-Петербурга

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2013. ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» объявило о распродаже билетов на южные рейсы из ...

Популярные новости
13.09.2023Власти Екатеринбурга выделили 6 млн рублей субсидий для поддержки садоводов05.09.2023Возможности отечественного софта08.09.2023В культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдет лекция «Уральский романтический акционизм против «лихих 1990-х»21.09.2023На улице Вайнера в Екатеринбурге началась установка малых архитектурных форм06.09.2023Любовь Торопицына про законопроект о самозапретах на кредиты
Архив новостей
Октябрь 2023 (33)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18