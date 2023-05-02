В правительстве Санкт-Петербурга обсуждают перспективы использования «Бионорда»

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УрБК, Екатеринбург, 02.05.2023. С 17 июня для пассажиров компании «Уральские авиалинии» станут доступны прямые рейсы из ...

«Уральские авиалинии» открывают беспосадочный рейс в Якутск из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2020. Авиакомпания «Уральские авиалинии» 17 апреля открывает новый беспосадочный рейс в ...

Екатеринбуржцы собирают подписи под петицией о запрете противогололедного реагента в городе

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2016. На сайте www.change.org размещена петиция, автор которой Игорь Ширяев требует запретить ...

«Уральские авиалинии» предлагают жителям Санкт-Петербурга закрыть сезон в Грузии

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2016. Авиакомпания «Уральские авиалинии» приглашает жителей Санкт-Петербурга в Грузию на ...

ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» объявило о распродаже билетов на южные рейсы из Санкт-Петербурга

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2013. ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» объявило о распродаже билетов на южные рейсы из ...