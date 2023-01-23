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В партии «Справедливая Россия — За правду» выступили за возврат ночного тарифа в выходные и праздничные дни

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2023. Партия «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) выступила за возврат скидки на электроэнергию — применения ночного тарифа в выходные и праздничные дни. Об этом рассказал депутат Госдумы, председатель свердловского отделения СРЗП Андрей Кузнецов в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге.

«На мой взгляд, властям было бы правильнее сегодня посыпать голову пеплом и сказать: «Мы ошиблись, для нас сейчас будет лучше, если мы это решение отменим и вернем эту льготу». Неважно, один или два региона имели ее, — это было наше конкурентное преимущество», — заявил он.

Депутат указал, что в свое время население убеждали переходить на двухтарифные счетчики на основании экономии. Гражданам рекомендовали пользоваться электроэнергией ночью и в выходные дни, когда падает нагрузка на промышленность, а в сетях появляется свободная электроэнергия, которой выгоднее пользоваться. Отмена, по его словам, вынуждает сетевые компании перепрограммировать населению счетчики, поскольку самостоятельно собственники жилья это сделать не могут.

Борьбу с ростом тарифов ЖКХ Андрей Кузнецов назвал центральной в избирательной кампании партии.

«Мы эти выборы делаем площадкой борьбы за справедливую тарифную политику. За то, что тарифная политика — элемент социального управления. Потому что социальные последствия от этих решений колоссальные. Цена электроэнергии зашита вообще во всех услугах: коммунальных, отопительных, работе всех офисов организаций, освещении улиц, производстве, зарплате граждан. Люди, которые решения принимают, должны понимать всю полноту последствий от этих решений», — подчеркнул депутат.

В качестве антипримера он привел городские думы Нижнего Тагила и Каменска-Уральского. В обоих случаях депутаты попросили поднять тарифы. В Екатеринбурге же СРЗП намерена добиваться противоположного.

Напомним, что в начале 2023 года Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Свердловской области попыталась увеличить дневной тариф на электричество на треть, но это решение отменила ФАС России. Когда РЭК представила новый вариант расценок, она упразднила постановление, позволявшее платить по ночному тарифу в выходные и праздники.

Добавим, что когда повышение на треть удалось отменить, то управляющие компании не сделали перерасчет. Андрей Кузнецов обратился в прокуратуру, которая подтвердила, что от этого пострадали 700 тысяч семей. УК заставили пересчитать получившиеся суммы.

Материал размещен по заказу Избирательного объединения «Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Свердловской области».
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