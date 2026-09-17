Первый замглавы администрации президента РФ подвел итоги МФМ-2026 в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2026. Первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации, председатель оргкомитета «МФМ-2026» Сергей Кириенко подвел итоги Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге на пресс-конференции, посвященной его закрытию.

С. Кириенко отметил, что одним из главных итогов фестиваля стало развенчание мифов о России и о молодежи. Первый из них — миф о возможности изолировать Россию от остального мира. «В Организации Объединенных Наций 193 страны, здесь, в Екатеринбурге, на Урале, были делегации из 191 страны мира. Весь мир собран», — сказал Сергей Кириенко.

Второй миф, который развенчал фестиваль, — это представления старшего поколения о современных молодых людях. В частности, существует представление, что молодые люди перестали читать книги, но статистика фестиваля говорит об обратном — участники фестиваля увели с собой более 7 тыс. книг российских авторов, половина на русском языке, половина на иностранных языках. «Меня очень порадовало, что огромное количество более взрослых людей искренне признавались, что у них поменялось мнение о молодежи», — отметил С. Кириенко.

Третий миф связан со стереотипным восприятием России. Многие участники фестиваля признавались, что их представления о стране не совпали с действительностью.

«После участия в фестивале положительно относятся к России 95% иностранных участников. При этом почти 70% оценивают свое отношение как очень положительное. Доля таких оценок выросла за пять дней фестиваля на 25%. А 96% участников назвали свои эмоции по отношению к России позитивными, причем 68% сказали, что главная эмоция — восхищение. Еще 92% иностранных участников заявили, что хотят снова посетить Россию», — рассказал С. Кириенко и отдельно поблагодарил представителей СМИ за работу во время фестиваля.

Международный фестиваль молодежи, стартовавший в Екатеринбурге 11 сентября, сегодня завершил свою работу. В фестивале приняло участие более 10 тыс. молодых людей из 191 страны.