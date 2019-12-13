Госдума приняла закон об установлении МРОТ в 16 тыс. 242 рубля

Государственная дума в третьем чтении приняла проект закона, по которому предлагается повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2023 года до 16 тыс. 242 руб. Об этом говорится на сайте парламента.



Сейчас МРОТ составляет 15 тыс. 279 руб. То есть он вырастет на 6,5%.



Вдобавок в законопроекте предлагается изменить порядок расчета МРОТ на 2023 и 2024 годы. Его будут повышать в ускоренном порядке: увеличение будет зависеть от темпов роста прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ и превысит их на три процентных пункта.



Помимо этого, при расчете МРОТ не будет применяться размер медианной зарплаты.