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Ожидаемый размер МРОТ в России на 2024 год составляет 19 тыс. 242 рубля

УрБК, Москва, 01.03.2023. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России планируется увеличить на 17% в 2024 году, и он составит 19 тыс. 242 руб. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков, сообщает «Прайм».

Глава ведомства уточнил, что в бюджет 2023-2025 годов заложены темпы роста МРОТ на 3% выше показателя по прожиточному минимуму. В дополнение к этому 1 января 2024 года МРОТ вырастет еще 10%, что составит в сумме 17%.

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