Минтруд разработал поправки о повышении МРОТ с 1 января 2024 года до 19 тыс. 242 рублей

УрБК, Москва, 23.06.2023. Представители Минтруда заявили, что подготовили поправки об изменении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Ожидается, что с 1 января 2024 года МРОТ увеличится до 19 тыс. 242 руб. (+18,5%), сообщает «Прайм».
«По поручению президента с 1 января 2024 года МРОТ возрастет на 18,5% и составит 19 242 рубля. Соответствующие поправки Минтрудом подготовлены и в ближайшее время в соответствии с процедурой будут вынесены на общественное обсуждение», — об этом сказал на всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей» министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.
Также он отмечает, что с 2022 по 2024 год МРОТ вырастет более чем в 1,5 раза (+66,5%).
Добавим, что в России около 6 млн граждан получают меньше минимального размера оплаты труда. По итогам 2022 года медианная зарплата в стране достигла 40 тыс. 368 руб.
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