В Свердловской области на Всероссийской ярмарке трудоустройства представят более 19 тыс. вакансий

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2023. В Свердловской области 23 июня на Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей» будут представлены 19 тыс. 200 вакансий на 41 площадке центра занятости региона.



Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, мероприятие начнется на всех площадках Среднего Урала в 10.00. В рамках события предложат вакансии 355 работодателей. В том числе они расскажут о рабочих местах в сферах промышленности, сельского хозяйства, образования, транспорта, почтовой связи, банковских услуг и прочих.



На каждой площадке региона представители центра занятости организуют детские профориентационные зоны для дошкольников и младших школьников. Также выпускники общеобразовательных учебных заведений смогут пройти тест на профориентацию, а студенты и выпускники вузов получат возможность найти работу.



Главные площадки ярмарки разместятся в Екатеринбурге, Первоуральске и Каменске-Уральском. Так, в Екатеринбурге 70 работодателей презентуют более семи тыс. вакансий. Ключевым местом проведения станет Уральский государственный экономический университет. Там пройдут мастер-классы, профессиональные пробы от учебных заведений среднего профессионального образования.



«В кадровом центре «Работа России» города Первоуральска (ул. Береговая, 48) работодатели ждут не только потенциальных работников, но также юных горожан, а на заседании Женского клуба будет рассмотрена тема «Декомпозиция карьерной цели». Все желающие в Первоуральске смогут посетить профориентационное мероприятие «Тайм-менеджмент», также здесь пройдет семинар «Как стать самозанятым. Инструкция для применения». В Кадровом центре «Работа России» города Каменска-Уральского (ул. Кунавина, 1) 13 работодателей представят свыше тысячи вакансий. Для соискателей будут проведены экспресс-тренинги «Резюме» и «Способы поиска работы», индивидуальные консультационные сессии», — говорится в сообщении.



Подробнее ознакомиться с информацией о Всероссийской ярмарке можно на интерактивном портале департамента по труду и занятости населения Свердловской области.