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Всероссийская ярмарка трудоустройства предложит свердловчанам более 8 тыс вакансий

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2025.Всероссийская ярмарка трудоустройства предложит свердловчанам более 8 тыс вакансий. Региональный этап мероприятия пройдет 18 апреля на 45 площадках Среднего Урала. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области.

«На ярмарке можно будет не только найти работу, но и рассмотреть вакансии с обучением от центра занятости, в том числе по заявке организаций, пройти профориентационное тестирование или обратиться за решением жизненных ситуаций», — сообщил директор департамента по труду и занятости населения Свердловской области Дмитрий Антонов.

Ярмарка проводится ежегодно на региональном и федеральном уровнях поэтапно. Она объединяет соискателей и работодателей, позволяя первым сравнить условия на рынке труда и пообщаться с возможными нанимателями, а для вторых — является эффективным инструментом найма.

Старт ярмарки в Екатеринбурге начнется с «Фестиваля профессий» в городском центре занятости, который пройдет с 11 по 17 апреля. Профконсультантами центра будут проведены профориентационные игры и мастер-классы для студентов.

Отметим, что мероприятия по трудоустройству являются частью нацпроекта «Кадры», целью которого является повышение занятости граждан и развитие их профессиональных компетенций.
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