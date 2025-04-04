Всероссийская ярмарка трудоустройства предложит свердловчанам более 8 тыс вакансий

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2025. В Свердловской области в 2025 году планируется трудоустроить более 19 тыс. подростков. ...22.06.2023 В Свердловской области на Всероссийской ярмарке трудоустройства представят более 19 тыс. вакансий
УрБК, Екатеринбург, 22.06.2023. В Свердловской области 23 июня на Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. ...28.02.2023 Екатеринбургский центр занятости сегодня проведет ярмарку вакансий предприятий оборонно-промышленного комплекса
УрБК, Екатеринбург, 28.02.2023. Екатеринбургский центр занятости (ЕЦЗ) сегодня проведет общероссийскую ярмарку ...20.08.2014 В Екатеринбурге пройдет ярмарка вакансий для беженцев из Украины
Екатеринбургский центр занятости проведет ярмарку вакансий для граждан, которые были вынуждены покинуть территорию ...20.08.2014 В Екатеринбурге пройдет ярмарка вакансий для беженцев из Украины
УрБК, Екатеринбург, 20.08.2014. Екатеринбургский центр занятости проведет ярмарку вакансий для граждан, которые были ...