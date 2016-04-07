Екатеринбургский центр занятости сегодня проведет ярмарку вакансий предприятий оборонно-промышленного комплекса

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2023. Екатеринбургский центр занятости (ЕЦЗ) сегодня проведет общероссийскую ярмарку вакансий предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) «Время работать». Мероприятие пройдет с 10.00 до 14.00 во Дворце молодежи по адресу проспект Ленина, 1, сообщает пресс-служба муниципалитета.



В ярмарке примут участие более 50 учреждений Свердловской области, Владивостока и Мурманска, где представят свыше 2 тыс. вакансий с различными графиками работы. Также на ней можно будет ознакомиться с предложениями от работодателей транспортной и автодорожной отраслей.



«На ярмарке будет представлено много вакансий с зарплатой от 100 тыс. руб. Мы ожидаем большой наплыв посетителей и готовы оказать содействие в вопросах трудоустройства», — сообщил директор ЕЦЗ Владимир Подгорнов.



Отмечается, что посетители смогут получить индивидуальные консультации специалистов центра занятости по технологии поиска работы, открытию собственного дела, программам переобучения, регистрации на портале «Работа России», профориентации и прочему.



«Желающие найти работу получат возможность пройти собеседование у нескольких работодателей (оставить анкеты), задать актуальные вопросы по вакансии, условиям труда, получить информацию о государственной поддержке, пройти профориентационное тестирование, решить юридические вопросы», — говорится в сообщении.