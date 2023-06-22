В Екатеринбурге на ярмарке трудоустройства 69 региональных работодателей представят почти 6 тыс. вакансий

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2023. В Свердловской области 23 июня на Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. ...28.02.2023 Екатеринбургский центр занятости сегодня проведет ярмарку вакансий предприятий оборонно-промышленного комплекса
УрБК, Екатеринбург, 28.02.2023. Екатеринбургский центр занятости (ЕЦЗ) сегодня проведет общероссийскую ярмарку ...01.12.2017 Русская медная компания представит жителям города Коркино более 1,7 тыс. вакансий
УрБК, Екатеринбург, 01.12.2017. Служба занятости Коркинского района, администрация города Коркино и Группа «Русская ...21.08.2014 На ярмарке вакансий в Екатеринбурге порядка 50 работодателей предложили возможность трудоустройства беженцам с Украины
УрБК, Екатеринбург, 21.08.2014. На ярмарке вакансий в Екатеринбурге порядка 50 работодателей предложили возможность ...20.08.2014 В Екатеринбурге пройдет ярмарка вакансий для беженцев из Украины
Екатеринбургский центр занятости проведет ярмарку вакансий для граждан, которые были вынуждены покинуть территорию ...