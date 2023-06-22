В Екатеринбурге на ярмарке трудоустройства 69 региональных работодателей представят почти 6 тыс. вакансий

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2024. В Екатеринбурге на всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей», которая начнет работу сегодня, 28 июня, на площадке Дворца культуры железнодорожников, 69 работодателей представят более 5 тыс. 800 вакансий в сфере медицины, продаж, химической промышленности и других, сообщает пресс-служба горадминистрации.



Глава Минтруда России Антон Котяков сообщил, что на ярмарке вакансий соискатели смогут пообщаться с несколькими работодателями одновременно и пройти гарантированные собеседования с потенциальными работодателями.



«Для работодателей ярмарка также полезна: это возможность прямого контакта с соискателями. Гостей ярмарки также ждут мастер-классы «Разборка и сборка автомата» и «Оказание первой медицинской помощи», — сказал А. Котяков.



Организаторы отмечают, что в рамках Женского клуба участники познакомятся с популярным методом арт-терапии — нейрографикой, а на лекции «Родители и подростки: путь к согласию» вместе с детским психологом Владиславом Сайдулиным попробуют разобраться в вопросах отцов и детей.



Также на ярмарке будут присутствовать партнеры Екатеринбургского центра занятости. Так, представители фонда поддержки участников СВО «Защитники отечества» расскажут о государственных услугах для участников СВО и членов их семей. А специалисты управления социальной политики поделятся о том, как поступить в сложной жизненной ситуации, заключить социальный контракт с государством и о многом другом.



«Все желающие смогут получить консультацию специалистов Екатеринбургского центра занятости по вопросам бесплатного обучения и переобучения, об открытии своего дела, о временном трудоустройстве, пройти тест на профориентацию — это смогут сделать не только подростки, выбирающие профессию, но и взрослые, желающие сменить сферу деятельности», — уточнили в горадминистрации.