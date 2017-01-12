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В России 12 млн человек работают без трудовых договоров

УрБК, Москва, 16.06.2023. В России около 12 млн человек работают без оформления трудовых договоров. Еще примерно 6 млн граждан получают меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, сообщает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что по итогам 2022 года медианная зарплата в стране достигла 40 тыс. 368 руб.

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