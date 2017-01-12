В России 12 млн человек работают без трудовых договоров

УрБК, Москва, 16.06.2023. В России около 12 млн человек работают без оформления трудовых договоров. Еще примерно 6 млн граждан получают меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, сообщает РИА «Новости» . Ранее стало известно, что по итогам 2022 года медианная зарплата в стране достигла 40 тыс. 368 руб.

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