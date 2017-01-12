В России 12 млн человек работают без трудовых договоров

УрБК, Москва, 16.06.2023. В России около 12 млн человек работают без оформления трудовых договоров. Еще примерно 6 млн граждан получают меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, сообщает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что по итогам 2022 года медианная зарплата в стране достигла 40 тыс. 368 руб.
УрБК, Москва, 16.06.2023. По итогам 2022 года медианная заработная плата в России выросла на 14,3%, до 40 тыс. 368 руб. ...12.01.2017 Зарплату ниже МРОТ получают 4,9 млн россиян
УрБК, Москва, 12.01.2017. Почти 5 млн человек в России получают зарплату ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). ...28.09.2016 Почти 5 млн человек в России работают с зарплатой на уровне МРОТ
Почти 5 млн человек в России работают с зарплатой на уровне минимальной оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщила в среду ...28.09.2016 Почти 5 млн человек в России работают с зарплатой на уровне МРОТ
УрБК, Москва, 28.09.2016. Почти 5 млн человек в России работают с зарплатой на уровне минимальной оплаты труда (МРОТ). ...03.09.2015 Почти 17 тысяч жителей Свердловской области работают без трудовых договоров
УрБК, Екатеринбург, 03.09.2015. В Свердловской области выявлено 16 956 человек, работающих без заключения трудовых ...