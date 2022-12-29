Медианная зарплата в России превысила 40 тыс. рублей

УрБК, Москва, 16.06.2023. По итогам 2022 года медианная заработная плата в России выросла на 14,3%, до 40 тыс. 368 руб. При этом средняя номинальная зарплата увеличилась на 14,1%, до 65 тыс. 338 руб. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата и Социального фонда.
Уточним, что медианная зарплата — это уровень, который делит население пополам: 50% получают больше этой суммы, половина — меньше. Этот показатель учитывается при расчете минимального размера оплаты труда (МРОТ). С 1 января 2023 года МРОТ составляет 16 тыс. 242 руб.
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