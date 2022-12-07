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Вчера, 16:44

В России с 2024 года планируют дважды увеличить МРОТ

УрБК, Москва, 21.02.2023. В России с 1 января 2024 года планируется дважды увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — до 19 тыс. 242 руб. Об этом заявил в ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин.

«Мы продолжим реализацию программ, направленных на улучшение жизни российских семей. В прошлом году МРОТ был повышен дважды — в общей сложности на 20%. Предлагаю с 1 января следующего года, помимо запланированного на этот год роста, повысить МРОТ на 10%. Таким образом он повысится на 18,5% и составит 19 тыс. 242 руб.», — сказал он.

Уточним, что сейчас МРОТ в России составляет 16 тыс. 242 руб.

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