Минтруд подготовил законопроект об увеличении МРОТ до 19,2 тыс. рублей с января 2024 года

УрБК, Москва, 03.07.2023. Минтруд представил проект закона об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России до 19 тыс. 242 руб. с 1 января 2024 года. Работа ведется по поручению президента России, сообщается на официальном сайте ведомства.



«По поручению президента ведется последовательная работа по увеличению минимального размера оплаты труда. С 1 января 2024 года МРОТ будет увеличен на 18,5% и составит 19 тыс. 242 руб.», — сказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.



Для увеличения МРОТ из бюджетов всех уровней будет направлено 75,9 млрд руб., еще 47,4 млрд руб. поступит из внебюджетного сектора. По данным министерства, увеличение МРОТ обеспечит рост заработных плат для 4,8 млн работников.