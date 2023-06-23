Минтруд подготовил законопроект об увеличении МРОТ до 19,2 тыс. рублей с января 2024 года

УрБК, Москва, 23.06.2023. Представители Минтруда заявили, что подготовили поправки об изменении минимального размера ...01.03.2023 Ожидаемый размер МРОТ в России на 2024 год составляет 19 тыс. 242 рубля
УрБК, Москва, 01.03.2023. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России планируется увеличить на 17% в 2024 году, и ...28.03.2022 Министерство труда готовит предложения по увеличению МРОТ и прожиточного минимума по поручению президента РФ
УрБК, Москва, 28.03.2022. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что его ведомство совместно с Минэкономразвития и ...13.09.2019 Повышение МРОТ в 2020 году коснется 3,2 млн россиян
УрБК, Москва, 13.09.2019. Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году коснется 3,2 млн человек. Об ...28.10.2016 В Госдуму внесен законопроект о повышении МРОТ до 7,8 тыс. рублей
УрБК, Москва, 28.10.2016. В Госдуму РФ внесен проект закона о повышении с 1 июля 2017 года минимального размера оплаты ...