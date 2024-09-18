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Таможенники выявили в Екатеринбурге 79 тыс. незадекларированных стелек для обуви

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2025. Сотрудники Верх-Исетского таможенного поста обнаружили крупную партию незадекларированных ортопедических изделий, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Екатеринбургская организация, занимающаяся оптовой торговлей, заказала груз из Китая. Однако при доставке товара были выявлены серьезные нарушения.

«Импортер заявил, что ввозит 305 коробок с ортопедическими изделиями общим весом более 2 т. Но в процессе досмотра сотрудники нашли свыше 79 тыс. «лишних» стелек», — пояснили в управлении.

В отношении компании возбудили административное дело. Незаконный товар конфискован и помещен на склад временного хранения.
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