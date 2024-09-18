Таможенники выявили в Екатеринбурге 79 тыс. незадекларированных стелек для обуви

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2024. В аэропорту Кольцово таможенники задержали гражданина Китая (КНР), который вез свыше 4 ...03.09.2024 В Екатеринбурге таможенники изъяли 300 незадекларированных ковриков для ванной
УрБК, Екатеринбург, 03.09.2024. В Екатеринбурге таможенники изъяли 300 незадекларированных ковриков для ванной. Об этом ...26.07.2024 Екатеринбургские таможенники изъяли и отправили на товароведческую экспертизу 24 кг незадекларированных шнурков из КНР
УрБК, Екатеринбург, 26.07.2024. В Екатеринбурге сотрудники Верх-Исетского таможенного поста задержали партию ...02.08.2023 В Екатеринбурге таможенники задержали 384 пары незадекларированных кроссовок из Китая
УрБК, Екатеринбург, 02.08.2023. Сотрудники Верх-Исетского таможенного поста Екатеринбургской таможни задержали партию ...18.01.2019 В Екатеринбург пытались ввезти крупную партию незадекларированных игрушек из Китая
УрБК, Екатеринбург, 18.01.2019. Екатеринбургская компания пыталась ввезти партию игрушек из Китая. Об этом сообщила ...