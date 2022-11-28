Сотрудники челябинского Россельхознадзора предотвратили незаконную поставку в Екатеринбург 21 тонны китайских продуктов из Кыргызстана

УрБК, Челябинск, 20.04.2023. Специалисты Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям предотвратили ввоз на территорию России 20,6 т подкарантинной продукции китайского происхождения — грецких орехов и орехов макадамия, сушеного манго и тыквенных семечек. Согласно документам, груз направлялся из Киргизской Республики в Екатеринбург, сообщает пресс-служба южноуральского надзорного ведомства.
В частности, при досмотре груза было выявлено, что в сопроводительных документах и фитосанитарном сертификате указан неточный вес части перевозимой продукции: сушеного манго оказалось в два раза больше заявленного веса. Кроме этого, в кузове автомобиля были обнаружены 50 коробок сушеных ананасов весом 324 кг, которые не были заявлены в сопроводительных бумагах.
Специалисты Управления Россельхознадзора составили протокол об административном правонарушении, а также выдали предписание о вывозе груза с территории России.
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