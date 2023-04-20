Перевозка деревянных бытовок длинномером

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В Свердловской области вводятся сезонные ограничения движения транспортных средств по автодорогам регионального значения

УрБК, Екатеринбург, 19.03.2014. В целях обеспечения сохранности региональных объектов дорожного хозяйства в весенний и ...

Движение большегрузного транспорта в Свердловской области будет ограничено с 20 апреля

Правительство Свердловской области приняло постановление «О временном ограничении движения транспортных средств по ...

Движение большегрузного автотранспорта в Свердловской области будет ограничено с 20 апреля

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2012. Правительство Свердловской области приняло постановление «О временном ограничении ...