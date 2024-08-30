Точки роста креатива

Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг» продолжает серию материалов, посвященную вопросам развития Екатеринбурга через продвижение креативных индустрий и создание для них специализированных творческих кластеров.
Как уже писало
агентство, сегодня центр Екатеринбурга в достаточной степени насыщен такими пространствами, что позволило возникнуть и развиться целому спектру коммерческих проектов в данной сфере. Следующим шагом в развитии должно стать расширение опорной сети творческих пространств и создание креативных кластеров не только в центре города, но и в каждом крупном городском районе. Именно такая парадигма позволит в максимальной степени использовать творческий потенциал горожан и обеспечить равномерное развитие всех частей Екатеринбурга.
Одним из главных задач при этом становится выбор потенциальных площадок для «приземления» на конкретную местность проектов созданий креативных кластеров. Как отмечают эксперты, в этом вопросе существует несколько базовых подходов. Каждый из которых имеет свои плюсы и минусы.
Первым и наиболее очевидным вариантом представляется создание пространств для размещения творческих пространств «с нуля». Такой подход позволит сразу организовать помещения внутри комплекса оптимальным образом, на стадии проектирования предусмотреть все необходимые инженерные коммуникации и технические решения, создать территорию, идеально подходящую для решений, поставленных перед ней задач.
Однако очевидно, что такой подход требует значительных капитальных вложений. Учитывая, что до сих пор креативные кластеры, хоть и являются центрами развития территорий и притяжения для бизнеса, все же скорее проекты инвестиционные, сложно рассчитывать, что муниципальные власти или частный бизнес смогут реализовать подобные проекты массово.
Можно ожидать, что таким путем может пойти развитие творческих пространств в новых районах города и на площадках, застраиваемых в рамках программ комплексного освоения и при использовании схем государственно-частного партнерства.
Так, первые шаги развития такой парадигмы можно увидеть в опыте эксплуатации
первой в Свердловской области школы, построенной в рамках концессионного соглашения. Согласно условиям контракта, застройщик может использовать здание во внеурочное время для ведения коммерческой деятельности, в результате школа получает новые дополнительные функции, фактически совмещая в себе районный дом культуры, реабилитационный, культурный и спортивный центры, образовательные площадки по подготовке к школе и ЕГЭ, а также концертную площадку. Хотя в данном случае речь идет, скорее, о создании обучающего кластера широкого профиля, можно предположить, что в будущем концессионные объекты могут стать площадками и для создания креативных кластеров. Но подобные проекты — скорее дело будущего.
Другой потенциальной точкой роста для районных креативных кластеров теоретически могли бы стать помещения домов культуры (ДК). В Екатеринбурге с советских времен сохранилась разветвленная сеть ДК. Собственные культурные центры сохранились практически во всех старых районах города. Часть ДК сегодня находится в собственности муниципалитета, другая — коммерческих структур. Как правило, это удобно расположенные капитальные здания с паркингами и большим количеством внутренних помещений, из которых далеко не все используются по назначению и могут быть переоборудованы.
Однако, такие объекты обладают и рядом недостатков. В частности, как правило, здания советской постройки не обладают необходимой инженерной инфраструктурой и уже требуют ремонта. Их реконструкция под современные стандарты, в большинстве случаев, представляет собой достаточно затратный с финансовой точки зрения процесс, сопоставимый по стоимости со строительством нового здания. Те ДК, которые прошли реконструкцию в последние годы, обычно развивались в сторону усиления своих культурных функций: в них ремонтировались зрительные залы и помещения для массовых мероприятий, что не так принципиально для креативных индустрий.
Второй проблемой может стать серьезное сопротивление со стороны коллективов ДК, в первую очередь — муниципальных. Как показало исследование городских учреждений культуры
, проведенное Екатеринбургской академией современного искусства, многие из руководителей и сотрудников ДК, работающие в ситуации постоянной нехватки кадров и недофинансирования, воспринимают свою работу как «священную миссию» по распространению культуры на вверенной им территории. При этом они полагают, что никто не вправе вмешиваться в установленный в их учреждении порядок работы, и, соответственно, не готовы меняться под требования времени. Без такой готовности создание работающего культурного кластера невозможно.
Третьей возможной площадкой для развития креативных кластеров в районах Екатеринбурга могут стать местные торгово-развлекательные центры. Сегодня они присутствуют практически во всех основных микрорайонах города. Как правило, это новые современные здания, уже имеющие развитую инженерную инфраструктуру и не нуждающиеся в масштабной реконструкции. Большинство из них имеют офисные и административные помещения, приспособленные для нужд креативных индустрий. Зрительные залы кинотеатров, конференц-залы и холлы могут быть использованы для конференций, семинаров, хакатонов, выставок, показов и иных массовых мероприятий. Торговые площади могут быть частично использованы для дистрибуции продукции креативных индустрий, в том числе в формате фактического совмещения мастерской, шоу-рума и бутика.
Для торговых центров такая коллаборация с креативными кластерами может стать новым толчком в развитии, в первую очередь — за счет привлечения новых посетителей, как на зрелищные мероприятия, так и в качестве покупателей продукции креативных предпринимателей.
При этом можно говорить и об определенной специализации «креативных ТРЦ». Например, комплексы с собственными кинозалами могут сформировать креативные кинокультурные видеокластеры, собрав под одной крышей студии видеопроизводства (в том числе для блогеров), детские и взрослые школы видеоискусства и создания визуального контента, производство рекламы, фестивальные и коммерческие показы, а также другие коммерческие проявления визуального креатива. Подобных примеров может быть много, в конечном счете, собственной специализацией может обладать каждый «креативный ТРЦ».
Какой путь развития районных креативных кластеров будет на практике реализован в Екатеринбурге — покажет время. Не исключено, что в реальности востребованными могут оказаться все три, в зависимости от особенностей района и его потребностей.