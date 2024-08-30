Точки роста креатива

Творческие кластеры как драйверы развития городских районов ...

УрБК, Екатеринбург, 27.08.2024. В Екатеринбурге формируется новая Стратегия развития туризма. Она станет частью ...

У Екатеринбурга появится новая Стратегия развития туризма

Правительство Свердловской области формирует экспертную группу для внедрения регионального стандарта креативных индустрий

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2024. Свердловское правительство приступило к формированию экспертной группы, которая будет ...