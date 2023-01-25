Южноуральский Россельхознадзор предотвратил незаконный вывоз из России в Казахстан почти 30 тонн пшеничных отрубей

УрБК, Челябинск, 01.02.2023. Специалисты Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям на этой неделе пресекли попытку незаконного вывоза в Казахстан 28,2 т гранулированных пшеничных отрубей. Автомобиль с грузом следовал из села Варна Челябинской области в город Костанай Республики Казахстан, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.



В частности, гражданин Республики Казахстан не смог предоставить проверяющим ветеринарные сопроводительные документы на поднадзорную продукцию. Это является нарушением решения комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 317 «О применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом союзе».



В соответствии с требованиями законодательства продукция без документов была признана потенциально опасной, ее транспортировка без сопроводительных документов была запрещена, а перевозчику выдано предписание на возврат груза.



За нарушение транспортировки подконтрольного груза гражданин может быть привлечен к административной ответственности по статье 10.8 КоАП РФ «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства».