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Свердловский Россельхознадзор выявил нарушения у более 40 точек общепита, реализующих продукцию онлайн

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2024. С 1 по 5 июля Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора обнаружило нарушения правил при организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов у более 40 точек общепита, реализующих продукцию онлайн, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, нарушения допустили «Иранская шаурма», LAVASH, «Сирийский хаус», Kebab Gril, «А когда не вкусно?», «Шашалык», «Ара Жарит», «Шаверма от Ян», «G. Угли», «Шаверма Risso», «Просто вегануться», ООО «ЛОВЕГАНО», «Шаурма 1», «Жара», Mangal Club, «Шаурма по-Царски», «Империя вкуса», «МагБург», «Добрый Kebab», Noon kebab, «Безумно», «Карс», «Шашлык Шаурма Ауфф», «Тонратун», «Джан бургер», HOT DOG BRO, Bobo tea, Burum Grill, «СтритХип», «Шашлычная и шаурма», «Шаурмаrvel», «Море внутри», ООО «ОРИОН», «Перчини», Vietmon, «Улет шашлык», ООО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», Yami Yami, «Апомнишь», «Фабрика японской кухни», «Быстрый лось», «ШАurum», «Вкусняшки у Сашки», «Пироги в офис», VPN и «Блинчиковая».

«Установлено, что организации осуществляют изготовление готовых блюд с нарушениями требований по обязательной регистрации в государственной информационной системе Россельхознадзора ФГИС «Меркурий». Так, предприятиями общепита не оформляются входящие ветеринарные сопроводительные документы на подконтрольную животноводческую продукцию, что не позволяет инспекторам отследить, какое сырье было использовано для готовых блюд. Отсутствие информации о происхождении сырья и полученной из него продукции не позволяет подтвердить безопасность и качество потребляемых населением продуктов питания», — пишет пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Стоит отметить, что ранее сотрудники Роспотребнадзора приостанавливали деятельность девяти поставщиков екатеринбургской ритейл-сети «Жизньмарт». Поводом для этого стало то, что с 16 мая 2024 года было зафиксировано 18 экстренных извещений, связанных с заболеваниями острой кишечной инфекцией жителей Екатеринбурга, которые употребляли продукцию, приобретенную в этой сети магазинов.
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