Свердловский Россельхознадзор выявил нарушения у более 40 точек общепита, реализующих продукцию онлайн

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2024. Решением судов приостановлена деятельность еще четырех поставщиков продуктов ...31.05.2024 Суд приостановил работу поставщика екатеринбургской сети «Жизньмарт» на 35 суток
УрБК, Екатеринбург, 31.05.2024. Городской суд Березовского ГО (Свердловская область) приостановил деятельность ...22.05.2024 В Екатеринбурге прокуратура контролирует расследование обстоятельств заражения кишечной инфекцией среди покупателей магазинов «Жизньмарт»
УрБК, Екатеринбург, 22.05.2024. В Екатеринбурге расследование обстоятельств заражения кишечной инфекцией среди ...22.05.2024 Свердловский Роспотребнадзор проверяет сеть магазинов «Жизньмарт» из-за сообщений о кишечной инфекции у покупателей
УрБК, Екатеринбург, 22.05.2024. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области инициировало расследование случаев ...26.02.2019 В Каменске-Уральском приостановлена работа кафе «Шаурма» из-за антисанитарии
УрБК, Каменск-Уральский, 26.02.2019. Судебные приставы Каменск-Уральского закрыли на 90 суток павильон общественного ...