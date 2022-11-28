Россельхознадзор обнаружил нарушения при изготовлении молочной продукции на челябинском предприятии

УрБК, Челябинск, 29.03.2023. Специалисты Россельхознадзора с помощью искусственного интеллекта обнаружили нарушения при производстве на молочном предприятии в Озерске (Челябинская область). Выявлено несоответствие содержания жира в сырье и в готовой продукции. Об этом сообщает Управление ведомства по Челябинской и Курганской областям.



В ветеринарных сопроводительных документах сказано, что для производства 1 тыс. 301,4 кг сметаны с жирностью 15% применялось 30 кг сухого молока с 1,5% жирностью и 134 кг сладкосливочного масла 72,5% жирности. В другой раз для 3 тыс. 326,4 кг сметаны жирностью 20% использовалось 330 кг сливочного масла жирностью 82,5% и 234 кг сухого молока жирностью 26%.



При расчете выяснилось, что средняя жирность сырья почти в два раза меньше, чем готовой продукции. Вдобавок жирность продукции измеряется на основе содержания только молочного жира.



Все вышеперечисленное говорит о том, что производитель либо ошибся при добавлении сырья, либо увеличил жирность продукта с помощью заменителя молочного жира, то есть произвел фальсификат.



В результате контролирующий орган выявил нарушения обязательных требований закона РФ «О ветеринарии» и «О качестве и безопасности пищевых продуктов», правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, а также требования Технических Регламентов Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции», «О безопасности пищевой продукции».



Россельхознадзор объявил предприятию предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Кроме того, приостановлена регистрация виновных уполномоченных лиц, ответственных за документацию компании.