У «Шигирской коллекции» появились последователи

Разработанные на Урале подходы к использованию искусственного интеллекта в модной индустрии дошли до Москвы и становятся одним из основных трендов в мире отечественного дизайна. Количество модных коллекций, созданных при помощи нейросетей, растет. И они получают все большее признание.
Так, в рамках Московской недели моды была продемонстрирована коллекция театральных образов из оперы Чайковского «Мандрагора», созданная при помощи технологий искусственного интеллекта. Как сообщают организаторы показа, GigaChat помогал доработать либретто, нейросеть SymFormer обеспечила музыкальное сопровождение, а за дизайн отвечала генеративная модель Kandinsky, все — из экосистемы Сбера.Изображения предоставлены пресс-службой Московской недели моды
Ранее в России искусственный интеллект при разработке дизайна одежды применен именно в Екатеринбурге в 2023 году, когда был реализован проект агентства «Май Брэйн, Ма» «Шигирская городская коллекция»
. Источником вдохновения для проекта послужила самая древняя деревянная статуя в мире — Большой Шигирский идол, который хранится в Екатеринбурге. Фото: Александра Ряпасова
Команда проекта объединила ее с современными технологиями искусственного интеллекта, получив уникальные визуальные объекты, с одной стороны, наполненные идущим сквозь века глубоким символизмом древности, с другой — являющиеся привычными и практичными вещами для повседневного использования. Фото: Александра РяпасоваПроект был реализован
в несколько этапов. В 2022 году фотограф Александр Осипов при содействии Свердловского областного краеведческого музея имени О.Е. Клера провел детальную съемку Большого Шигирского идола. Затем фотографии были загружены в нейросеть Midjourney, которая сгенерировала прототипы современной одежды для города — пальто, свитеров, шапок и сумок. Предложенные изображения легли в основу коллекции, которую воплотила дизайнер Маша Варламова. Благодаря тщательно подобранной пряже и дизайну узоров на предметах коллекции удалось передать текстуру старого дерева и рисунки, которыми покрыта оригинальная скульптура, содержащая девять антропоморфных изображений и десятки отдельных изображений и элементов декора. Фото: Александра Ряпасова
Коллекция не раз демонстрировалась на модных показах в Екатеринбурге и постепенно пополнялась новыми предметами, дизайн которых также был создан нейросетью
.
Таким образом, именно в Екатеринбурге одними из первых в России были продемонстрированы способности искусственного интеллекта к дизайну одежды. Теперь же применение ИИ в модном бизнесе превращается в тренд.
Наличие тенденции подтверждают и ведущие дизайнеры России. Так, модельер Игорь Гуляев в интервью ТАСС
отметил, что искусственный интеллект станет популярным и полезным инструментом в этой сфере.
«Я всегда говорю, что нужно быть на шаг впереди, поэтому тоже стараюсь следить за всеми новинками и интересоваться происходящим. ИИ однозначно может создать что-то новое, и оно будет востребовано. Не все созданное нейросетями можно реализовать, потому что многое кажется очень фантазийным и сложным для исполнения. Иногда то, что мы можем придумать, трудно самостоятельно воплотить в жизнь. А когда этим занимается искусственный интеллект — это уже совсем другой уровень сложности», — рассказал эксперт.
В то же время опыт уральских специалистов показывает, что технологии от эскизов до изготовления готовой продукции – не самый сложный с технической точки зрения процесс, и внедрение искусственного интеллекта в модную индустрию не требует особых навыков. Для этого нужна только креативная тема и творческая команда. Но вот влияние на отрасль технология начинает оказывать тогда, когда к проекту присоединяются такие гиганты, как Сбер.