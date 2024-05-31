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Роспотребнадзор приостановил деятельность девяти поставщиков сети «Жизньмарт»

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2024. Решением судов приостановлена деятельность еще четырех поставщиков продуктов екатеринбургской ритейл-сети «Жизньмарт». Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Так, деятельность ООО «Лаборатория вкуса» приостановлена на 60 суток, ИП Логинова Н.Ш. — на 30 суток, OOO «Фабрика японской кухни» — на 90 суток, ИП Мутигулина А.Р. — на 30 суток.

«Специалистами надзорного ведомства на объектах этих предпринимателей были выявлены нарушения санэпидзаконодательства, получены неудовлетворительные результаты лабораторных исследований отобранных проб продукции», — указано в сообщении пресс-службы.

Напомним, что эпидрасследование Роспотребнадзор начал после того, как с 16 мая 2024 года было зафиксировано 18 экстренных извещений, связанных с заболеваниями острой кишечной инфекцией у жителей Екатеринбурга, которые употребляли продукцию, приобретенную в сети магазинов «Жизньмарт». 24 мая ведомство вновь обнаружило кишечную палочку в пробах еды из «Жизньмарта». 30 мая владелец сети Иван Зайченко заявил, что Роспотребнадзор выявил виновников ЧП. 31 мая суд приостановил деятельность поставщика продуктов для екатеринбургской сети «Жизньмарт», ИП Гумаровой Л.Ф., на 35 суток.

«Всего на данный момент судами приостановлена деятельность девяти предприятий по изготовлению продукции для «Жизньмарта». В судебных органах ожидает рассмотрения еще ряд материалов надзорного ведомства по данному делу. Специалисты Роспотребнадзора продолжают эпидрасследование, мероприятия проводятся в отношении 51 субъекта (26 магазинов «Жизньмарт», двух распределительных центров, 23 производителей продукции)», — резюмирует надзорное ведомство.
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