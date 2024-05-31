Роспотребнадзор приостановил деятельность девяти поставщиков сети «Жизньмарт»

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2024. Городской суд Березовского ГО (Свердловская область) приостановил деятельность ...30.05.2024 Екатеринбургская сеть «Жизньмарт» назвала виновника массового отравления своих клиентов
УрБК, Екатеринбург, 30.05.2024. Владелец сети магазинов «Жизньмарт» в Екатеринбурге Иван Зайченко назвал компанию, по ...29.05.2024 Сеть «Жизньмарт» в Екатеринбурге потеряла 40% выручки после скандалов об обнаружении в продукции кишечной палочки
УрБК, Екатеринбург, 29.05.2024. На фоне сообщений в СМИ о том, что Роспотребнадзор обнаруживал в пробах готовой еды, ...22.05.2024 В Екатеринбурге прокуратура контролирует расследование обстоятельств заражения кишечной инфекцией среди покупателей магазинов «Жизньмарт»
УрБК, Екатеринбург, 22.05.2024. В Екатеринбурге расследование обстоятельств заражения кишечной инфекцией среди ...22.05.2024 Свердловский Роспотребнадзор проверяет сеть магазинов «Жизньмарт» из-за сообщений о кишечной инфекции у покупателей
УрБК, Екатеринбург, 22.05.2024. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области инициировало расследование случаев ...