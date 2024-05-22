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Свердловский Роспотребнадзор вновь обнаружил возбудителей кишечной инфекции в магазинах «Жизньмарт»

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2024. В рамках расследования случаев заражения кишечной инфекцией среди покупателей сети магазинов «Жизньмарт» специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области взяли пробы готовой продукции и обнаружили там кишечную палочку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Лабораторные исследования проб готовой продукции, взятых в магазинах «Жизньмарт», показали наличие в ряде проб бактерий группы кишечной палочки. В смывах с инвентаря, взятых у ряда производителей продукции, тоже обнаружены бактерии группы кишечной палочки. В адрес предприятий направлены предписания о приостановке продукции, в которой обнаружено микробное загрязнение», — говорится в сообщении пресс-службы.

Владельцы магазинов получили предписания о проведении заключительной дезинфекции с последующим контролем качества дезобработки. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что с 16 мая в Роспотребнадзор поступило 18 экстренных извещений о заболевании острой кишечной инфекцией, в частности сальмонеллой, ротавирусом и норовирусом, среди жителей Екатеринбурга, которые употребляли продукцию, приобретенную в данной сети. К расследованию присоединилась прокуратура.
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