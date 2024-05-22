Свердловский Роспотребнадзор вновь обнаружил возбудителей кишечной инфекции в магазинах «Жизньмарт»

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УрБК, Екатеринбург, 22.05.2024. В Екатеринбурге расследование обстоятельств заражения кишечной инфекцией среди ...

Свердловский Роспотребнадзор проверяет сеть магазинов «Жизньмарт» из-за сообщений о кишечной инфекции у покупателей

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2024. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области инициировало расследование случаев ...

Роспотребнадзор направил на рассмотрение суда постановление о временном закрытии закусочной «У Аро» в Екатеринбурге из-за отравления посетителей

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2023. Свердловский Роспотребнадзор направил на рассмотрение суда постановление о ...

В Екатеринбурге компанию «Сушкоф» оштрафовали на 50 тыс. рублей за кишечную палочку в роллах

УрБК, Екатеринбург, 29.10.2019. В Екатеринбурге компанию «Сушкоф» (ООО «Форсаж», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. ...

В Челябинской области уничтожили почти 170 кг мороженого с кишечной палочкой

УрБК, Челябинск, 11.06.2019. В Челябинской области по предписанию Россельхознадзора уничтожили 166,6 кг мороженого с ...