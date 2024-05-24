Екатеринбургская сеть «Жизньмарт» назвала виновника массового отравления своих клиентов

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2024. На фоне сообщений в СМИ о том, что Роспотребнадзор обнаруживал в пробах готовой еды, ...24.05.2024 Свердловский Роспотребнадзор вновь обнаружил возбудителей кишечной инфекции в магазинах «Жизньмарт»
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2024. В рамках расследования случаев заражения кишечной инфекцией среди покупателей сети ...22.05.2024 В Екатеринбурге прокуратура контролирует расследование обстоятельств заражения кишечной инфекцией среди покупателей магазинов «Жизньмарт»
УрБК, Екатеринбург, 22.05.2024. В Екатеринбурге расследование обстоятельств заражения кишечной инфекцией среди ...22.05.2024 Свердловский Роспотребнадзор проверяет сеть магазинов «Жизньмарт» из-за сообщений о кишечной инфекции у покупателей
УрБК, Екатеринбург, 22.05.2024. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области инициировало расследование случаев ...19.03.2019 В Екатеринбурге Роспотребнадзор заинтересовался магазином, в котором раздают просроченные продукты
УрБК, Екатеринбург, 19.03.2019. Глава Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских сегодня на ...