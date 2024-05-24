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Екатеринбургская сеть «Жизньмарт» назвала виновника массового отравления своих клиентов

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2024. Владелец сети магазинов «Жизньмарт» в Екатеринбурге Иван Зайченко назвал компанию, по чьей вине 18 покупателей «Жизньмарта» заразились кишечной инфекцией. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Напомним, что с 16 мая было зафиксировано 18 экстренных извещений, связанных с заболеваниями острой кишечной инфекцией у жителей Екатеринбурга, которые употребляли продукцию, приобретенную в сети магазинов «Жизньмарт». Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование, которое взяла на контроль прокуратура. 24 мая Роспотребнадзор вновь обнаружил кишечную палочку в пробах еды из «Жизньмарта».

«По нашей информации Роспотребнадзор нашел виновника пищевых отравлений. Им оказалась фабрика-кухни ИП Гумаровой Л.Ф.», — написал И. Зайченко, пообещав читателям, что «Жизньмарт» более не будет работать с конечным бенефициаром данного ИП, какие бы новые компании он бы не открыл. Также он заявил, что в настоящее время все продукты, продаваемые в «Жизньмарте», безопасны.
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