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Свердловский Роспотребнадзор проверяет сеть магазинов «Жизньмарт» из-за сообщений о кишечной инфекции у покупателей

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2024. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области инициировало расследование случаев кишечных инфекций среди покупателей «Жизньмарта» в мае 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«С 16 мая 2024 года поступило 18 экстренных извещений на заболевания острой кишечной инфекцией у жителей Екатеринбурга, которые употребляли продукцию, приобретенную в сети магазинов «Жизньмарт». Результаты лабораторных исследований показали, что заболевания вызваны различными возбудителями — сальмонеллами, ротавирусами и норовирусами», — говорится в сообщении пресс-службы управления.

В адрес филиалов «Жизньмарта» направлены предписания о проведении дополнительных профилактических (противоэпидемических) мероприятий. Приостановлена реализация товаров, которые покупали заболевшие.

Эпидемиологическое расследование продолжается.
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