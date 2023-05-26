Свердловский Роспотребнадзор проверяет сеть магазинов «Жизньмарт» из-за сообщений о кишечной инфекции у покупателей

УрБК, Екатеринбург, 26.05.2023. Ирбитский отдел Управления Роспотребнадзора начал расследование в связи со вспышкой ...19.01.2023 Роспотребнадзор направил на рассмотрение суда постановление о временном закрытии закусочной «У Аро» в Екатеринбурге из-за отравления посетителей
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2023. Свердловский Роспотребнадзор направил на рассмотрение суда постановление о ...26.04.2017 Суд закрыл на месяц столовую УрФУ, посетители которой заболели кишечной инфекцией
УрБК, Екатеринбург, 26.04.2017. 25 апреля 2017 года суд по материалам Управления Роспотребнадзора по Свердловской ...25.04.2017 В УрФУ приостановлена работа столовой из-за заболевания студентов острой кишечной инфекцией
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2017. С 18 по 25 апреля в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области поступила ...06.02.2017 В Екатеринбурге закрыли «Студию суши» из-за острой кишечной инфекции
УрБК, Екатеринбург, 06.02.2017. Центральный Екатеринбургский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области ...