Сеть «Жизньмарт» в Екатеринбурге потеряла 40% выручки после скандалов об обнаружении в продукции кишечной палочки

Свердловский Роспотребнадзор проверяет сеть магазинов «Жизньмарт» из-за сообщений о кишечной инфекции у покупателей

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2023. Свердловский Роспотребнадзор направил на рассмотрение суда постановление о ...

Роспотребнадзор направил на рассмотрение суда постановление о временном закрытии закусочной «У Аро» в Екатеринбурге из-за отравления посетителей

Роспотребнадзор готов снять ограничения на импорт овощей из Европы

УрБК, Москва, 05.08.2011. Роспотребнадзор готов в понедельник, 8 августа, снять все ограничения на ввоз овощей из ...