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Сеть «Жизньмарт» в Екатеринбурге потеряла 40% выручки после скандалов об обнаружении в продукции кишечной палочки

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2024. На фоне сообщений в СМИ о том, что Роспотребнадзор обнаруживал в пробах готовой еды, продаваемой в сети магазинов «Жизньмарт», возбудителей кишечной инфекции, сеть потеряла около 40% выручки. Об этом написал ее основатель Иван Зайченко в своем Telegram-канале.

«При всех этих новостях с пустыми полками мы сохранили примерно 60% выручки», — написал И. Зайченко, отметив, что часть его поставщиков готовой еды закрылись, а часть закончили сотрудничество с «Жизньмартом», «боясь проверок и закрытия». Доля продаж готовой еды в ритейл-сети составляла 50%, добавил И. Зайченко.

Ранее УрБК писал о том, что с 16 мая было зафиксировано 18 экстренных извещений, связанных с заболеваниями острой кишечной инфекцией у жителей Екатеринбурга, которые употребляли продукцию, приобретенную в сети магазинов «Жизньмарт». Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование, которое взяла на контроль прокуратура. 24 мая Роспотребнадзор вновь обнаружил кишечную палочку в пробах еды из «Жизньмарта».
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