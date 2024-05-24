Сеть «Жизньмарт» в Екатеринбурге потеряла 40% выручки после скандалов об обнаружении в продукции кишечной палочки

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2024. В рамках расследования случаев заражения кишечной инфекцией среди покупателей сети ...22.05.2024 В Екатеринбурге прокуратура контролирует расследование обстоятельств заражения кишечной инфекцией среди покупателей магазинов «Жизньмарт»
УрБК, Екатеринбург, 22.05.2024. В Екатеринбурге расследование обстоятельств заражения кишечной инфекцией среди ...22.05.2024 Свердловский Роспотребнадзор проверяет сеть магазинов «Жизньмарт» из-за сообщений о кишечной инфекции у покупателей
УрБК, Екатеринбург, 22.05.2024. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области инициировало расследование случаев ...19.01.2023 Роспотребнадзор направил на рассмотрение суда постановление о временном закрытии закусочной «У Аро» в Екатеринбурге из-за отравления посетителей
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2023. Свердловский Роспотребнадзор направил на рассмотрение суда постановление о ...05.08.2011 Роспотребнадзор готов снять ограничения на импорт овощей из Европы
УрБК, Москва, 05.08.2011. Роспотребнадзор готов в понедельник, 8 августа, снять все ограничения на ввоз овощей из ...