В Екатеринбурге прокуратура контролирует расследование обстоятельств заражения кишечной инфекцией среди покупателей магазинов «Жизньмарт»

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2024. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области инициировало расследование случаев ...

Свердловский Роспотребнадзор проверяет сеть магазинов «Жизньмарт» из-за сообщений о кишечной инфекции у покупателей

Суд закрыл екатеринбургское арт-кафе FEST 12 на 45 суток после заражения посетителей кишечной инфекцией

УрБК, Екатеринбург, 26.05.2023. Ирбитский отдел Управления Роспотребнадзора начал расследование в связи со вспышкой ...

В Тавде наблюдается вспышка острой кишечной инфекции среди посетителей ресторана японской кухни «Хотей»

Роспотребнадзор направил на рассмотрение суда постановление о временном закрытии закусочной «У Аро» в Екатеринбурге из-за отравления посетителей

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2023. Свердловский Роспотребнадзор направил на рассмотрение суда постановление о ...