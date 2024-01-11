В Екатеринбурге прокуратура контролирует расследование обстоятельств заражения кишечной инфекцией среди покупателей магазинов «Жизньмарт»

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2024. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области инициировало расследование случаев ...11.01.2024 Суд закрыл екатеринбургское арт-кафе FEST 12 на 45 суток после заражения посетителей кишечной инфекцией
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2024. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга приостановил работу арт-кафе FEST 12, ...26.05.2023 В Тавде наблюдается вспышка острой кишечной инфекции среди посетителей ресторана японской кухни «Хотей»
УрБК, Екатеринбург, 26.05.2023. Ирбитский отдел Управления Роспотребнадзора начал расследование в связи со вспышкой ...19.01.2023 Роспотребнадзор направил на рассмотрение суда постановление о временном закрытии закусочной «У Аро» в Екатеринбурге из-за отравления посетителей
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2023. Свердловский Роспотребнадзор направил на рассмотрение суда постановление о ...06.02.2017 В Екатеринбурге закрыли «Студию суши» из-за острой кишечной инфекции
УрБК, Екатеринбург, 06.02.2017. Центральный Екатеринбургский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области ...