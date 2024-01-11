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В Екатеринбурге прокуратура контролирует расследование обстоятельств заражения кишечной инфекцией среди покупателей магазинов «Жизньмарт»

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2024. В Екатеринбурге расследование обстоятельств заражения кишечной инфекцией среди покупателей крупной продуктовой сети магазинов «Жизньмарт» взяла на контроль прокуратура.

В настоящее время в адрес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в филиалах «Жизньмарта», направлены предписания о проведении дополнительных профилактических мероприятий, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Напомним, что с 16 мая 2024 года в Роспотребнадзор поступило 18 экстренных извещений о заболевании острой кишечной инфекцией, в частности сальмонеллой, ротавирусом и норовирусом, среди жителей Екатеринбурга, которые употребляли продукцию, приобретенную в данной сети.
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